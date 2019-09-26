Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Всемирный день моря 2019
26.09.2019

Всемирный день моря 2019


    • Всемирный день моря в этом году проходит под лозунгом «Укрепление роли женщин в морском сообществе».

    «Сегодня в морской индустрии работают сильные женщины, ломающие устаревшие стереотипы, – сказал генеральный секретарь IMO Китак Лим. – Опыт говорит нам, что лучше, когда рядом работают разные люди – это лучше и с точки зрения командной работы, и с точки зрения руководства, и с точки зрения коммерческих показателей».

    «Морская индустрия меняется. И меняется к лучшему. С помощью IMO и других организаций для женщин открываются новые интересные карьерные возможности. И новое поколение сильных и талантливых женщин эти возможности использует. Они доказывают, что в нынешнем мире морская профессия – для всех. Дело не в том, какого ты пола, а в том, что ты можешь».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.06.2019
    МорЯчки в Макаровке
    Институт дополнительного профессионального образования Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О.Макарова в связи с Днем моряка […]
    Женщина на бортуМакаровкаОбразованиеФотоотчет
    0
    14.08.2019
    Назначение в DFDS
     Исполнительным вице-президентом DFDS по кадровым вопросам назначена Анне-Кристине Аренкиль. Она будет отвечать за HR-дивизион группы, в том числе […]
    DFDSЖенщина на бортуКадрыНазначения
    0
    17.06.2019
    В IMO обсудили регулирование автономных судов
    В Лондоне с 5 по 14 июня проходила 101-я сессия Комитета по безопасности на море Международной морской организации […]
    IMOАвтономные судаДокументыНормативная база
    0
    19.03.2019
    На борту только девушки
    Svitzer, оператор буксирных и спасательных судов в составе группы A.P.Moller-Maersk, полностью укомплектовал команду одного из своих судов, работающих […]
    БуксирЖенщина на бортуЭкипаж
    0
    25.06.2019
    Сегодня День моряка
    А может, день морячки
    IMOЖенщина на бортуЧеловеческий фактор
    0
    29.01.2019
    Назначение в CMA CGM
    Назначена исполнительный вице-президент по активам
    CMA CGMЖенщина на бортуНазначенияТоп-менеджмент
    0
    08.05.2019
    IMO получила статус наблюдателя
    В Арктическом совете
    IMOАрктика
    0
    05.02.2019
    Яхты и рыбаки в полярных водах
    Проект новой главы Конвенции SOLAS и другие темы на повестке дня подкомитета IMO по проектированию и строительству судов
    IMOАрктикаПолярный кодексПравила
    0
    22.07.2019
    Совет IMO ждет реформа
    Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай принял участие в работе сессии Совета Международной морской […]
    IMOДелегацияРеформаРоссия
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    24.09.2019 На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2019 Tradelens в Большом порту: результат может быть любой
    26.09.2019 «ТрансКонтейнер» будет привлекать средства
    25.09.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    25.09.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    24.09.2019 «Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде
    24.09.2019 Дивиденды «ТрансКонтейнера»
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД