Всемирный день моря 2019

Всемирный день моря в этом году проходит под лозунгом «Укрепление роли женщин в морском сообществе».

«Сегодня в морской индустрии работают сильные женщины, ломающие устаревшие стереотипы, – сказал генеральный секретарь IMO Китак Лим. – Опыт говорит нам, что лучше, когда рядом работают разные люди – это лучше и с точки зрения командной работы, и с точки зрения руководства, и с точки зрения коммерческих показателей».

«Морская индустрия меняется. И меняется к лучшему. С помощью IMO и других организаций для женщин открываются новые интересные карьерные возможности. И новое поколение сильных и талантливых женщин эти возможности использует. Они доказывают, что в нынешнем мире морская профессия – для всех. Дело не в том, какого ты пола, а в том, что ты можешь».