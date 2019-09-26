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Freight Digital 2019 Day 1
26.09.2019

Tradelens в Большом порту: результат может быть любой


    • Одним из самых ожидаемых (в смысле – его ждали) пунктов программы Первой международной конференции «FREIGHT.DIGITAL 2019: Цифровизация международных контейнерных перевозок», которую SeaNews провел в Санкт-Петербурге, стал совместный доклад коммерческого директора Tradelens A.P.Moller-Maersk Николаса Буманна и генерального директора ФГУП «Морсвязьспутник» Андрея Куропятникова.

    Напомним, в этом году Министерство транспорта РФ, A.P. Moller-Maersk и ФГУП «Морсвязьспутник» подписали трехсторонний Меморандум о взаимодействии по запуску пилотного проекта по внедрению блокчейн-платформы TradeLens на базе Большого порта Санкт-Петербург. 

    Об истории и идеологии проекта и его успехах на международной арене рассказал Н.Буманн. TradeLens, напомнил он, является совместной инициативой Maersk и IBM. Побудительным мотивом к созданию платформы стало стремление снизить административные расходы, которые при контейнерных перевозках часто превышают расходы на физическое перемещение контейнеров. В качестве примера Н.Буманн привел результаты исследования на материале транспортировки авокадо из Момбасы (Кения) в Роттердам. В процессе было задействовано 30 компаний и организаций, более 100 человек, а в рамках информационного взаимодействия обмен данными состоялся более 200 раз – и все это ради нескольких контейнеров.

    Beta-версия была запущена весной 2018 года, а летом того же года был дан официальный старт проекта. На сегодняшний день к TradeLens напрямую подключены более 70 портов и терминалов, информация по 600 портам поступает через перевозчиков и других пользователей платформы, а в целом система аккумулирует данные по 60% всего глобального контейнеропотока. Из последних новостей – всего несколько недель назад к платформе подключилась китайская таможня, и теперь китайские таможенные органы принимают и передают информацию через TradeLens.

    О реализации проекта на российской почве рассказал А.Куропятников. «Морсвязьспутник» выступает технологическим партнером TradeLens. Выбору блокчейн-платформы, по словам А.Куропятникова, предшествовали длительный всесторонний анализ и консультации, проект прошел экспертизу, в том числе с участием Аналитического центра при Правительстве РФ. «Это был долгий путь. Мы начали нашу работу еще в мае 2018 года, Меморандум подписали только в мае 2019».

    «Это некоммерческий проект, который реализуется уже на уровне B2G – бизнес-правительство. И для того, чтобы запустить этот проект и вовлечь все соответствующие федеральные исполнительные власти, требуется некий объединяющий ресурс. Это как раз площадка правительства, в рамках которой мы планируем тестирование. Сейчас есть определенная дорожная карта, по ней выполняется ряд мероприятий, в том числе с использованием такой чувствительной технологии как блокчейн, в соответствии с национальным законодательством», – отметил А.Куропятников.

    В рабочую группу вошли представители контролирующих органов – ФТС, Федеральной пограничной службы, Россельхознадзора. Кроме того, к участию в проекте приглашено Министерство экономического развития. Как пояснил А.Куропятников, это связано с тем, что внутренняя законодательная база для внедрения таких технологий не готова. «Простой пример: в Кодексе торгового мореплавания один из основных документов – коносамент – должен заключаться в письменной форме. Что уж тут говорить о безбумажной технологии… Поэтому в этот эксперимент вовлечено Минэкономразвития, которое отвечает за внедрение «регуляторных песочниц». Этот законопроект еще окончательно не сформирован. Мы надеемся, что в рамках его полномочий мы сможем обойти острые углы, которые есть в законодательстве, и осуществить полностью безбумажную поставку контейнеров – по крайней мере, в рамках пилотной зоны».

    «Результат, – предупредил А.Куропятников, – может быть любой. Надеюсь, первые результаты мы получим в конце года и добьемся определенного прогресса в использовании безбумажной технологии».

     


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