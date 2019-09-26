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«Новатэк» подписался с MOL
26.09.2019

«Новатэк» подписался с MOL


    • ПАО «Новатэк» и японская Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает намерение сторон организовать совместную реализацию проектов по строительству перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области. Кроме этого, соглашение предполагает финансирование со стороны японских компаний и приобретение ими долей в СПГ-терминалах «Новатэка».

    «Мы уже начали сотрудничать с японскими компаниями в рамках «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», и мы видим огромный потенциал для реализации новых совместных проектов, – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Строительство комплексов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске позволит оптимизировать транспортную логистику и сделать наиболее эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана на ключевые рынки СПГ в АТР, включая Японию, крупнейшего мирового потребителя СПГ. По нашему мнению, мы достигнем окончательных договоренностей по этим проектам до конца года».

    Напомним, что летом в ходе работы саммита G20 в Осаке «Новатэк» подписал c консорциумом Mitsui & Co и Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC договор купли-продажи 10% доли в проекте «Арктик СПГ 2». Также договор предусматривает приобретение японскими компаниями около 2 млн тонн СПГ в год с проекта.

    Отметим, что «Новатэк» планирует построить два терминала в Мурманске и на Камчатке с целью сокращения транспортных издержек со своих СПГ-проектов – с действующего «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». 

    Ранее правительством РФ озвучивались затраты на строительство морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманске и на Камчатке. Строительство комплекса в Мурманской области оценивалось в 70,1 млрд рублей, мощность терминала должна составить 20,9 млн тонн в год. Строительства рейдового морского перегрузочного комплекса СПГ в бухте Печеринская на Камчатке обойдется в 100,2 млрд рублей, мощность проекта – 21,7 млн тонн в год.

    До терминалов газ будут доставлять танкеры ледового класса по Северному морскому пути, далее СПГ будет перегружаться на конвенциональные газовозы.

     


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