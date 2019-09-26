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РЖД снизили прибыль по РСБУ
26.09.2019

Назначение в Росжелдоре


    • Распоряжением правительства РФ от 25 сентября 2019 года №2166-р заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта назначен Олег Евдокимов.


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