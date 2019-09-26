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Maersk Tankers покупает б/у суда
26.09.2019

Maersk Tankers покупает б/у суда


    • Maersk Product Tankers заключил договор о приобретении семи б/у танкеров-продуктовоозов типоразмера Handy. Суда построены в Южной Корее в 2009-2010 годах, они имеют сниженную осадку при увеличенной вместимости по химическим и опасным грузам.

    Первое судно в периметре сделки компания приняла 25 сентября. Им стал танкер-химовоз «Bunga Akasia» 2009 года постройки дедвейтом 38 тыс. тонн. Новый владелец переименовал его в «Hans Maersk».

    Остальные танкеры должны быть переданы Maersk Tankers в течение ближайших месяцев.


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