Maersk Tankers покупает б/у суда

Maersk Product Tankers заключил договор о приобретении семи б/у танкеров-продуктовоозов типоразмера Handy. Суда построены в Южной Корее в 2009-2010 годах, они имеют сниженную осадку при увеличенной вместимости по химическим и опасным грузам.

Первое судно в периметре сделки компания приняла 25 сентября. Им стал танкер-химовоз «Bunga Akasia» 2009 года постройки дедвейтом 38 тыс. тонн. Новый владелец переименовал его в «Hans Maersk».

Остальные танкеры должны быть переданы Maersk Tankers в течение ближайших месяцев.