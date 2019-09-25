Сколько времени нужно Саудовской Аравии на возобновление добычи?

Нефтяной рынок, пережив в сентябре события уже не фантастические, а почти привычные для 21 века – атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, после которой цены на нефть взлетели почти до $72 за баррель, немного успокоился.

Сегодня на передней план у трейдеров вновь выходит торговый конфликт между США и Китаем, подогретый выступлением президента США на Генассамблее ООН, а также еженедельные данные Минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране.

Стоимость североморской нефти Brent на мировых товарно-сырьевых рынках к 5.30 по московскому времени снижается на 0,87%, до 62,55 долларов за баррель.

Вопрос: фактор Саудовской Аравии почти отработан или еще он будет стоять на повестке перед началом торгов? Хотя ближневосточное королевство уверяет, что страна сможет восстановить добычу нефти быстрее, чем ожидалось.

Тем не менее, участники торгов продолжают следить за новостями по поводу добычи в этой стране.

Минэнерго РФ заверило, что в случае реализации негативного сценария Россия имеет техническую возможность увеличить добычу нефти в краткосрочный период на 500 тыс. баррелей в сутки, но пока этого не требуется.

На этом фоне российский экспорт нефти, по данным ФТС, за январь-июль 2019 года составил порядка 149,6 млн тонн, всего на 1,5% больше, чем было отправлено за рубеж за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 2,7% – до 69,3 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 7 месяцев этого года сократился на 8,8% до 81,8 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 12,3% (до 39,3 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано чуть более 30 млн тонн, на 9,2% ниже уровня января-июля прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 12,2% до 16,9 млрд долларов.

Вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 5,1% (до порядка 2,8 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, увеличилась на 1,4% и составила порядка 1,7 млрд долларов.

В июле этого года Россия экспортировала 23,1 млн тонн нефти, что на 10,5% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 21,8% выше уровня показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился к июлю 2018 года на 3,5%, но вырос к июню 2019 – на 14,4% (до 10,4 млрд долларов).

Экспорт нефтепродуктов за июль этого года упал на 11,9% к июлю 2018 года и на 1,1% к июню 2019 года – до 10,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к июлю на 22,8%, к июню – на 5,2% (до 5 млрд долларов).

Дизельного топлива в июле было экспортировано 3,7 млн тонн (-23,6 к июлю 2018 и -2,6% к июню 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к июлю прошлого года на 31,2% до 2,1 млрд долларов (-3,8% к июню).

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 17% (-48,5% к июню 2019), составив 285,8 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина также увеличилась в сравнении с прошлогодним показателем на 15,1% и составила 165,8 млн долларов (-47,6% к июню 2019).

Экспорт природного газа за 7 месяцев 2019 года составил 126,8 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 2,5%. В стоимостном выражении экспорт газа также сократился – на 5,3% до 25,7 млрд долларов.

Вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-июля 2019 года СПГ было экспортировано 34,2 млн кубометров (+62,1%) на сумму более 4,9 млрд долларов (+75%).

Экспорт природного газа за июль 2019 года, по данным ФТС, составил 16 млрд кубометров, что выше показателя июля прошлого года на 1,93% и на 7,4% больше уровня июня 2019 года. В стоимостном выражении экспорт газа, напротив, сократился на 24,9% к июлю 2018 года, но вырос на 1,8% к июню 2019 – до 2,6 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам июля 2019 года было экспортировано 4,8 млн кубометров, что в 2,4 раза выше уровня июля прошлого года (+17,1% к июню 2019 года) на сумму 471,8 млн долларов (рост в 2,4 раза к июлю 2018 и на 0,5% к июню 2019).