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Самый большой автомобилевоз на СПГ
25.09.2019

Самый большой автомобилевоз на СПГ


    • NYK разместил заказ на самый большой в мире автомбилевоз (PCTC), который сможет работать исключительно на сжиженном природном газе. Церемония начала резки стали прошла 20 сентября на верфи Shin Kurushima Toyohashi Shipbuilding.

    По информации NYK, сдача судна намечена на 2020 год. Это будет первый крупнотоннажный автомобилевоз, построенный в Японии.

    Поскольку из-за установки на судно СПГ-танков грузовое пространство сократилось, при разработке проекта были оптимизированы как ширина корпуса, так и планировка грузовых палуб (как именно, компания не уточняет).

    В результате вместимость судна по легковым автомобилям составит 7 тыс. единиц, длина – 199,95 м, ширина – 38 м, валовая вместимость – 73,5 тыс. тонн. Работать автомобилевоз будет под флагом Японии.

    Кстати, первый свой автомобилевоз, использующий в качестве одного из видов бункера СПГ, NYK построил в 2016 году и поставил на линию в 2017 году.


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