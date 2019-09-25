Первый конвенциональный газовоз MOL для «Ямал СПГ»

На китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding состоялась церемония имянаречения конвенционального газовоза СПГ, построенного для MOL и China COSCO Shipping. Судно получило название «LNG Dubhe». Дубхэ – так называется вторая по яркости звезда в созвездии Большая Медведица.

Судно будет задействовано в рамках проекта «Ямал СПГ», сообщает пресс-служба MOL. Это первый построенный СПГ-танкер из четырех конвенциональных газовозов для «Ямал СПГ», о постройке которых было заявлено в 2017 году. Уже в октябре «LNG Dubhe» приступит к операциям ship-to-ship или по транспортировке газа на терминалы в Европе.

По информации MOL, компания управляет 10 газовозами СПГ, построенными в Китае, «LNG Dubhe» – одиннадцатый. Кроме того, в 2018 и 2019 годах MOL принял в эксплуатацию три газовоза ледового класса, которые в настоящее время также задействованы в проекте «Ямал СПГ»

Технические характеристики «LNG Dubhe»: