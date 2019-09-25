Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый конвенциональный газовоз MOL для «Ямал СПГ»
25.09.2019

Первый конвенциональный газовоз MOL для «Ямал СПГ»


    • На китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding состоялась церемония имянаречения конвенционального газовоза СПГ, построенного для MOL и China COSCO Shipping. Судно получило название «LNG Dubhe». Дубхэ – так называется вторая по яркости звезда в созвездии Большая Медведица.

    Судно будет задействовано в рамках проекта «Ямал СПГ», сообщает пресс-служба MOL. Это первый построенный СПГ-танкер из четырех конвенциональных газовозов для «Ямал СПГ», о постройке которых было заявлено в 2017 году. Уже в октябре «LNG Dubhe» приступит к операциям ship-to-ship или по транспортировке газа на терминалы в Европе.

    По информации MOL, компания управляет 10 газовозами СПГ, построенными в Китае, «LNG Dubhe» – одиннадцатый. Кроме того, в 2018 и 2019 годах MOL принял в эксплуатацию три газовоза ледового класса, которые в настоящее время также задействованы в проекте «Ямал СПГ»

    Технические характеристики «LNG Dubhe»:

    • Длина – 295 м;
    • Ширина – 45 м;
    • Осадка 11,5 м;
    • Вместимость – 174 тыс. куб. м.

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2019
    Крупнейший СПГ-бункеровщик получил имя
    В порту Гамбург прошла официальная церемония имянаречения крупнейшего в мире СПГ-бункровщика «Kairos», принадлежащего Babcock Schulte Energy. «Kairos» вместимостью […]
    БункеровщикГамбургИмянаречениеСПГ
    0
    12.09.2019
    «Совкомфлот» и NYK Line взяли кредит на 176 миллионов
    На рефинансирование двух СПГ-газовозов ледового класса
    NYKГазовозкредитРефинансирование
    0
    02.04.2019
    Японский сериал про СПГ-буксир
    MOL опубликовал целый сериал о создании своего буксира «Ishin» – первого в Японии, использующего в качестве бункерного топлива […]
    MOLБуксирВидеоСПГ
    0
    20.06.2019
    Второй СПГ-контейнеровоз Containerships встает на линию
    Containerships принял в эксплуатацию свой второй контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, […]
    ContainershipsLNGКонтейнерные перевозкиКонтейнеровозы
    0
    04.07.2019
    Мега-станция для ВСМ-поездов
    В Китае открыли мега-станцию для обслуживания высокоскоростных поездов. Находится она в Куньмине. Станция занимает территорию 900 тыс. кв. […]
    ВидеоЖелезная дорогаКитайПоезда
    0
    06.09.2019
    Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам 7 месяцев 2019 года составил более 2,56 трлн долларов. По сравнению с аналогичным […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    13.05.2019
    Контейнерные поезда из Китая в Финляндию
    Встали на регулярные рельсы
    КитайКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаФинляндия
    0
    18.07.2019
    «Новатэк» построит ледоколы на СПГ за свои средства
    Ведётся работа по подготовке программы строительства ледоколов на сжиженном природном газе за счёт средств ПАО «Новатэк», об этом […]
    ЛедоколыНОВАТЭКПрограммаРосатом
    0
    14.08.2019
    Новый СПГ-контейнеровоз Containerships
    Containerships показал свой новый контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе, – «Containerships Aurora». Судно строится на верфи Wenchong […]
    ContainershipsКонтейнеровозыНовостройСПГ
    0
    01.04.2019
    Импорт и экспорт Китая снизились
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-февраля 2019 года достиг 662,72 млрд долларов. Это на 3,9% меньше, чем за […]
    2019Внешняя торговляИмпортКитай
    0
    04.09.2019
    «Новатэк» и H-Energy заключили соглашение
    О долгосрочных поставках СПГ в Индию
    H-EnergyИндияНОВАТЭКПоставки
    0
    07.06.2019
    Соглашение о СПГ-бункеровке
    Подписали «Совкомфлот» и «Газпром нефть Марин Бункер»
    Бункерное топливоБункеровкаГазпром нефтьПМЭФ
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    24.09.2019 На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.09.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    25.09.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    24.09.2019 «Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде
    24.09.2019 Дивиденды «ТрансКонтейнера»
    23.09.2019 Первый «Агроэкспресс» отправился в Китай
    23.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД