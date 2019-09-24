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Смена генерального в «Совкомфлоте»
24.09.2019

Смена генерального в «Совкомфлоте»

    • 24 сентября Совет директоров ПАО «Совкомфлот» избрал своим председателем Сергея Франка. Генеральным директором компании назначен Игорь Тонковидов.

    Как сообщает «Совкомфлот», сделано это было, «руководствуясь решениями внеочередного общего собрания акционеров и на основании директив Правительства Российской Федерации».

    Как заявил принимавший участие в заседании Совета директоров заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, «Исходя из масштаба и специфики стоящих перед «Совкомфлотом» задач, акционер поддержал инициативу руководства Общества, направленную на дальнейшее развитие системы корпоративного управления компании и повышения роли Совета директоров в разработке стратегических планов, выходящих за горизонт стратегии СКФ-2025, и рекомендовал Совету директоров избрать своим председателем Сергея Франка».

    Смена генерального в «Совкомфлоте»«С учетом трансформации, которую переживает глобальная морская индустрия, все более актуальными становятся вопросы активного внедрения в бизнес-процессы цифровых технологий, обеспечение соответствия постоянно возрастающим экологическим нормам и требованиям, подготовки нового поколения высококвалифицированных кадров для работы в море и на берегу. Эти темы наряду с сопровождением участия предприятия в масштабных нефтегазовых проектах станут важнейшим элементом повестки дня Совета директоров», – сказал С.Франк.

    Смена генерального в «Совкомфлоте»

    И.Тонковидов подчеркнул, что видит первоочередную задачу в безусловной реализации тех планов и проектов, которые предусмотрены Стратегией развития на период до 2025 года. «Группа СКФ продолжит модернизацию флота с акцентом на дальнейшее повышение его эксплуатационной эффективности в целях наиболее полного удовлетворения потребностей наших клиентов. Компания по-прежнему будет уделять серьезное внимание качеству управления флотом, снижению антропогенного воздействия от эксплуатации судов на окружающую среду, вопросам подготовки и комплектования судов квалифицированными экипажами, дальнейшего повышения социальной защищенности работников предприятия. Этот курс при поддержке акционера позволит компании укрепить лидерские позиции на мировом рынке транспортных услуг и в рамках реализации крупных национальных проектов», – сказал И.Тонковидов. 

    С.Франк занимал должность генерального директора «Совкомфлота» в октябре 2004 года, до этого он с 1995 года работал в Министерстве транспорта, с 1998 по 2004 год занимал пост министра транспорта, ранее, с 1989 по 1995 год работал в «Дальневосточном морском пароходстве», последняя должность, занимаемая в ДВМП, была заместитель генерального директора по экономике и финансам.

    И.Тонковидов с декабря 2012 года занимал должность первого заместителя генерального директора, главного инженера ПАО «Совкомфлот», до этого с 2008 по 2012 год работал в ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») в должности вице-президента по эксплуатации флота и президента компании, в 2006-2008 годах возглавлял ОАО «Волго-Балтийская компания», в 2003-2006 годах занимал должность технического директора ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», с 1994 по 2003 год работал в подразделениях группы компаний «Совкомфлот».


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