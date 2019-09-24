Сколько нужно «единых окон»

Одной из ключевых тем конференции «FREIGHT.DIGITAL 2019: Цифровизация международных контейнерных перевозок», которую SeaNews провел в Санкт-Петербурге, было «единое окно», алгоритмы его реализации, перспективы и этапы внедрения, а также отличие от других механизмов информационного взаимодействия участников транспортного процесса в морских портах.

Как предостерег собравшихся модератор конференции, директор проекта Single Window группы «Морской Экспресс» и представитель Национальной Ассоциации морских агентов в Москве Владимир Коростелев, нельзя путать понятия «единого окна» и Port Community System: Port Community System предназначена для взаимодействия на уровне B2B, а «единое окно» работает на национальном уровне.

«Если мы захотим создавать у себя аналог Portbase или Dacosy, то нам придется делать это 67 раз – ровно столько, сколько у нас портов». Тем более не может стать основой для построения «единого окна» информационная система отдельного терминала.

Да и само «единое окно» не является единым в смысле единственным: необходимо различать морское единое окно, в котором аккумулируется информация о судне и грузах, и таможенное единое окно (информация о товарах).

Главная отличительная особенность «единого окна», как сформулировал ее председатель Международной Ассоциации систем портовых сообществ (IPCSA) Ханс Рук, – это единоразовая подача стандартизированных сведений и документов, которые становятся источником информации, связанной с торговлей, для государственных органов.

Фактически же, ситуация такова, что такие «единые» окна создаются во множественном числе – свое «единое окно» у портконтроля, свое – у таможни, санитаров, фитосанитаров, ветеринаров, миграционных служб. «У всех свое собственное «единое окно»», – посетовал Х.Рук.

Эту тему продолжил генеральный директор Международной Федерации национальных ассоциаций судовых брокеров и агентов (FONASBA) Джонатан Уильямс. «В нашем понимании «единое» значит «одно», в крайнем случае, два – морское и таможенное. Два всяко лучше, чем сто».

Говоря о наборе информации, которая должна подаваться в «единое окно», Дж.Уильямс отметил необходимость ограничивать запросы госорганов. «Государственные органы любят собирать данные – чем больше, тем лучше. Но мы должны иметь право задать им вопрос – зачем вам те или иные сведения? И, если они в течение пяти минут не могут ответить, значит, эти данные им не нужны».

Что касается соотношения «единого окна» и Port Community System, по мнению Х.Рука, что Port Community System может являться составной частью в структуре «единого окна» или же быть точкой входа в «единое окно».

Именно такой вариант, по словам бизнес-консультанта Portbase Мейса ван дер Виля, реализован в Portbase: это портал единовременной подачи сведений в экосистеме «единого окна».

Стоит при этом отметить, что концепция «единого окна» в Европе не является чем-то раз и навсегда установленным – она находит в процессе формирования и развития. Как рассказала делегатам конференции специальный советник Финской ассоциации транспорта и связи Traficom Катарина Калати (кстати, финское морское «единое окно» Portnet специалисты считают наиболее продвинутым), в августе этого года вступило в силу распоряжение ЕС о создании единого европейского морского окна. А для этого государства-члены Евросоюза должны до 15 августа 2025 года внедрить у себя совместимые между собой национальные «единые морские окна».