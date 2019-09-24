Продуктовый импорт

По итогам января-июля 2019 года ввоз мяса и молочной продукции на территорию России вырос.

Так, по данным Федеральной таможенной службы, за 7 месяцев этого года в Россию было завезено 229,6 тыс. тонн мяса свежего и мороженого – на 3,7% больше, чем годом ранее. Свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период было импортировано на 9,2% больше, чем годом ранее, – 129,4 тыс. тонн. В то же время рыбы ввезли на 0,6% меньше, чем за январь-июль прошлого года, ее объем составил 220,6 тыс. тонн. Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 5% (до 9,6 тыс. тонн).

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам 7 месяцев 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 25,5%, составив 104,3 тыс. тонн. Увеличился импорт сыра и творога – на 12,2% (до 151,6 тыс. тонн), а также сливочного масла – на 44% (до 67,4 тыс. тонн).

Импорт пальмового масла за период с января по июль 2019 года сократился на 1,3% (до 542,7 тыс. тонн), растительного масла – на 88,9% (до 1,9 тыс. тонн).

Импорт в Россию основных категорий фруктов, кроме цитрусовых, за отчетный период упал. Поставки цитрусовых в январе-июле составили 917,3 тыс. тонн (+8,2%), бананов – 921,4 тыс. тонн (-3,8%), яблок – 645,9 тыс. тонн (-10,8%).

По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца увеличились на 9,1% и составили 3,6 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара вырос на 31,3% до 212,5 тыс. тонн.

Отметим, что в июле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снижение наблюдается в поставках пальмового масла (-46,2% до 37,5 тыс. тонн), яблок (-19,7% до 50,9 тыс. тонн), бананов (-10,8% до 94,5 тыс. тонн), сахара-сырца (-66,7% до 0,2 тыс. тонн) и растительного масла (-89,5% до 0,2 тыс. тонн).

По сравнению с июнем 2019 года сократились поставки фруктов, рыбы, пальмового масла и сахара-сырца, по другим исследуемым продуктам питания наблюдается рост.

По итогам 7 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 9,8% (до 125,3 тыс. тонн), чая, напротив, снизились – на 12,8% (до 86,9 тыс. тонн).

В июле кофе было ввезено 18,9 тыс. тонн – на 2,2% больше аналогичного уровня прошлого года и на 36,9% больше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 12,3 тыс. тонн – на 19,1% меньше июля прошлого года, но на 14,9% больше июня этого года.