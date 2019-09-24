Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Продуктовый импорт
24.09.2019

Продуктовый импорт

    • По итогам января-июля 2019 года ввоз мяса и молочной продукции на территорию России вырос.

    Так, по данным Федеральной таможенной службы, за 7 месяцев этого года  в Россию было завезено 229,6 тыс. тонн мяса свежего и мороженого – на 3,7% больше, чем годом ранее. Свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период было импортировано на 9,2% больше, чем годом ранее, – 129,4 тыс. тонн. В то же время рыбы ввезли на 0,6% меньше, чем за январь-июль прошлого года, ее объем составил 220,6 тыс. тонн. Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 5% (до 9,6 тыс. тонн).

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам 7 месяцев 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 25,5%, составив 104,3 тыс. тонн. Увеличился импорт сыра и творога – на 12,2% (до 151,6 тыс. тонн), а также сливочного масла – на 44% (до 67,4 тыс. тонн).

    Импорт пальмового масла  за период с января по июль 2019 года сократился на 1,3% (до 542,7 тыс. тонн), растительного масла – на 88,9% (до 1,9 тыс. тонн).

    Импорт в Россию основных категорий фруктов, кроме цитрусовых, за отчетный период упал. Поставки цитрусовых в январе-июле составили 917,3 тыс. тонн (+8,2%),  бананов – 921,4 тыс. тонн (-3,8%), яблок – 645,9 тыс. тонн (-10,8%).

    По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца увеличились на 9,1% и составили 3,6 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара вырос на 31,3% до 212,5 тыс. тонн.

    Отметим, что в июле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снижение наблюдается в поставках пальмового масла (-46,2% до 37,5 тыс. тонн), яблок (-19,7% до 50,9 тыс. тонн), бананов (-10,8% до 94,5 тыс. тонн), сахара-сырца (-66,7% до 0,2 тыс. тонн) и растительного масла (-89,5% до 0,2 тыс. тонн). 

    По сравнению с июнем 2019 года сократились поставки фруктов, рыбы, пальмового масла и сахара-сырца, по другим исследуемым продуктам питания наблюдается рост.

    По итогам 7 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 9,8% (до 125,3 тыс. тонн), чая, напротив, снизились – на 12,8% (до 86,9 тыс. тонн).

    В июле кофе было ввезено 18,9 тыс. тонн – на 2,2% больше аналогичного уровня прошлого года и на 36,9% больше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 12,3 тыс. тонн – на 19,1% меньше июля прошлого года, но на 14,9% больше июня этого года.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.03.2019
    Импорт рыбы сократился
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт рыбы в Россию сократился на 5,8% и составил 431,6 […]
    2018ImportИмпортРыба
    0
    07.08.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам 7 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    16.01.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 2
    На 2 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания показывают разноплановую […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    05.02.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    2019РЖДЭкспорт
    0
    11.03.2019
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам первого месяца 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили 571,3 млн тонн. Это на 4,3% больше […]
    2019АвтотранспортГрузооборотМорской транспорт
    0
    22.04.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2019
    На 17 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. Так, в […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    04.07.2019
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Май 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотМайПОРТСТАТ
    0
    09.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 1, 2019
    На первой неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдалось увеличение спотовых ставок. Снижение отмечено только на порты Австралии […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    09.07.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Май 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотМайПОРТСТАТ
    0
    18.04.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16 2019
    Цены на зерно на внутреннем российском рынке таковы, что для экспорта через азовские порты почти не остается шансов. […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    05.08.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 32 неделя 2019
    На 32 неделе года в исследуемых портах отмечена достаточно разноплановая динамика цен на бункерное топливо. В Роттердаме, по […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровка
    0
    11.02.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2019
    На 7 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на мазуты повысились. Только в Пусане отмечено снижение. […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаФевраль
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    24.09.2019 На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2019 «Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде
    24.09.2019 Дивиденды «ТрансКонтейнера»
    23.09.2019 Первый «Агроэкспресс» отправился в Китай
    23.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2019
    20.09.2019 Контейнерооборот российских портов в августе увеличился на 4,1%
    20.09.2019 Global Ports вышел в прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД