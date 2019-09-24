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Про смарт-контракты и цифровые суды
24.09.2019

Про смарт-контракты и цифровые суды

    • Смарт-контракты упрощают ведение бизнеса и уменьшают его издержки. Между тем юридические вопросы, связанные со смарт-контрактам, остаются нерешенными, в мире нет единой судейской практики в части споров по таким контрактам, нет так называемого «цифрового» суда. Кто будет нести ответственность за ошибочные действия по смарт-контракту? Как опротестовывать действия «умного договора» в трансграничных коммерческих отношениях? Ответы на эти вопросы, конечно, уже вырисовываются, но когда этот процесс перейдет в управляемое и цивилизованное русло – неизвестно.

    Председатель коллегии по спорам в сфере цифровой экономики Арбитражного центра при РСПП, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО (У) МИД России Элина Сидоренко, выступая на конференции FREIGHT.DIGITAL 2019, обозначила основные юридические проблемы смарт-контрактов в России:

    • отсутствие эффективных правовых механизмов защиты прав лиц, создающих и применяющих цифровые технологии в гражданско-правовых отношениях;
    • отсутствие признания цифровых объектов в качестве нового типа доказательств;
    • отсутствие должной компетенции у судебных и административных органов для рассмотрения споров, возникающих в условиях цифровой экономики;
    • отсутствие международного регулирования отношений, возникающих в условиях цифровой экономики, порождающее существенные различия в регулировании отношений.

    «Эти и другие нерешенные юридические вопросы, которых очень много, в отдельных случаях перекрывают очевидный экономический эффект смарт-контрактов, – сказала Э.Сидоренко. – Нам непонятно, как мы будем опротестовывать действия смарт-контракта в трансграничных коммерческих отношениях, принимая во внимание два важных обстоятельства: во-первых, у нас нет четкого правового статуса этих цифровых активов (в России только готовятся законы о цифровых финансовых активах), во-вторых, зачастую действует конфликт юрисдикций в части того, какой закон работает, какой в приоритете».

    Неужели участники ВЭД пойдут «на выход» из этой цифровой истории, понимая, что привлекательность смарт-контрактов при таких обстоятельствах весьма блеклая? Прогноз, скорее, неблагоприятный? «Получается удивительная ситуация. С одной стороны, мы понимаем, что смарт-контракт позволяет «навесить» сюда огромное количество интересных логистических и мониторинговых сервисов. Но с другой стороны, при всех очевидных плюсах мы должны понимать, что надо как-то подстраховать тех, кто видит перспективы в развитии цифровой экономики», – уверена Э.Сидоренко.

    Выход, считает она, в третейском суде. «Проблемы со смарт-контрактами можно решить с помощью третейского суда, если договор будет иметь третейскую оговорку. Мы в России можем в настоящее время запустить такой суд в рамках международного суда. И это мы уже сделали. Мы в РСПП открыли третейский центр по рассмотрению цифровых споров. Уже сейчас вопросы, связанные, например, с оборотом цифровых финансовых активов, внедрение цифровых сервисов, могут рассматривать через третейскую оговорку. И ничто нам в этом не препятствует», – резюмировала Э.Сидоренко.


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