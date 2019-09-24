На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей

Заместитель председателя правительства Максим Акимов провёл заседание проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В частности, рассмотрен план-график федерального проекта «Морские порты». Он позволяет контролировать ход выполнения работ при прохождении ключевых этапов (готовность проектной документации, контрактация, строительно-монтажный цикл и так далее), сообщает пресс-служба правительства РФ. Мониторинг реализации транспортной части комплексного плана ведёт Центр мониторинга Аналитического центра при Правительстве России.

Федеральный проект «Морские порты» включает 41 мероприятие по развитию портовой инфраструктуры, а также строительство 9 ледоколов и 1 аварийно-спасательного судна. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию автодорожных подходов. По итогам реализации федерального проекта в 2024 году производственные мощности морских портов России должны достигнуть 1,3 млрд т (прирост – не менее 336 млн т).

Проект реализуется преимущественно за счёт частных инвестиций. Объём средств федерального бюджета составляет только 26% (237,6 млрд рублей) от общей его стоимости. Однако государственные и частные интересы в развитии морских портов России находятся в прямой зависимости друг от друга. Частные инвесторы создают портовые мощности, эффективное использование которых возможно прежде всего при наличии современных гидротехнических сооружений и достаточной провозной способности железнодорожных и автодорожных подходов, которые строятся за счёт федерального бюджета.

На данный момент заявленный частными инвесторами объём проектов, включённых в «Морские порты», показывает, что целевой показатель будет превышен: прирост составит 347,3 млн т (+3% к целевому). При этом через ранжирование успешно прошли ещё 4 новых портовых проекта – они рекомендованы Аналитическим центром к включению в комплексный план. Эти проекты обеспечат дополнительный совокупный прирост мощностей в размере 47,2 млн т. Практически все проекты имеют согласованную «Российскими железными дорогами» и Росморречфлотом декларацию о намерениях. Такой документ формально подтверждает, что федеральная инфраструктура потенциально может обеспечить обслуживание новых портовых мощностей. В то же время декларация не является юридически обязующим документом для частного инвестора; он в любой момент может изменить свои намерения и отказаться от проекта.

Участники заседания проектного комитета обратили внимание на то, что отсутствие механизма фиксации взаимной ответственности между государством и частным инвестором может приводить к неэффективному расходованию федеральных средств и срыву целевых показателей комплексного плана. Например, это происходит, когда государство модернизирует гидротехнические сооружения под новые портовые терминалы, а частный инвестор такие терминалы не строит. Или обратная ситуация: частный инвестор реализует проект, но авто- или железная дорога не обеспечивает пропуск заявленных объёмов грузов.

По мнению заместителя председателя правительства Максима Акимова, давно назрела жёсткая необходимость в заключении обязывающих соглашений с частными инвесторами, предусматривающих в том числе штрафные санкции за неисполнение обязательств. Он поручил активизировать работу по выработке возможных подходов к фиксации обязательств инвесторов при создании магистральной инфраструктуры за счёт федерального бюджета или бюджетов государственных компаний. Предложения на этот счёт планируется рассмотреть на отдельном совещании в течение октября.

Согласно анализу грузовой базы, проведённому Аналитическим центром, более 50% прироста мощности морских портов к 2024 году обеспечивает уголь. В связи с волатильностью стоимости угля на мировых товарных биржах аналитики рекомендовали дополнительно изучить портовые мощности в части угольных терминалов. Часть инвесторов сейчас уточняет заявленные объёмы в связи с изменением на рынке – это касается в первую очередь угольных компаний. В том числе, как сообщил заместитель руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев, вероятнее всего, потребуется уточнение компоновки и этапности проекта «Сухогрузный район порта Тамань» (до сих пор планировалось, что мощность порта поэтапно будет увеличена до 62 млн т, что должно обеспечить 17,4% общего прироста портовых мощностей России). По проекту готовится подписание меморандума с его частными инвесторами, однако угольные компании взяли дополнительное время для оценки возможности вхождения в проект.

М.Акимов также заявил, что, прежде чем открывать финансирование по новым федеральным объектам на будущие периоды, необходимо ещё раз внимательно проанализировать состав «Морских портов». «С момента первого составления федерального проекта прошло полтора года, конъюнктура рынка за это время изменилась. Возможно, потребуется редизайн проекта, коррекция его мероприятий, – сказал он. – Объекты в стадии реализации, безусловно, не трогаем. Новые объекты – смотрим, насколько соответствуют задачам национального проекта и реалиям жизни». Он поручил Минтрансу провести эту работу в течение следующих двух недель.

Что касается мероприятий текущего периода, в целом их реализация идёт в графике. В 2019 году предусмотрен старт работ по 4 новым мероприятиям, и конкурсные процедуры по ним уже вышли на завершающую стадию. Ещё 10 мероприятий – продолжающиеся, 6 мероприятий – объекты ввода (3 из них введены в эксплуатацию и дали общий прирост 15,5 млн т, ещё 2 – в стадии оформления ввода в эксплуатацию).

Исключение в плане-графике составляет строительство международного грузо-пассажирского района в городе Пионерском Калининградской области. Объект стоимостью 7,6 млрд рублей и мощностью 3 млн т груза и 250 тысяч пассажиров должен быть введён в эксплуатацию в 2019 году, однако, как сообщил Захарий Джиоев, завершить его в этом году не представляется возможным. По данным Росморречфлота, один из штормов причинил значительный ущерб возведённым на тот момент конструкциям и привёл к приостановке строительно-монтажных работ. Вторая причина – серьёзные финансовые сложности у подрядной организации. «Проводился ряд экспертиз, оценивались проектные решения, сейчас готовим новый план-график по мероприятию и изучаем способность подрядчика реализовать объект», – добавил З.Джиоев.

М.Акимов поручил до 20 октября доложить об окончательных решениях Минтранса России по новым срокам этого мероприятия.

Глава Федерального дорожного агентства Андрей Костюк доложил об автодорожных проектах в рамках развития портовых мощностей России. 15 таких мероприятий финансируются непосредственно в рамках федерального проекта «Морские порты». Эти дороги не ведут непосредственно к причалам, но создают условия для движения грузового транспорта в сторону морских портов от основных магистральных направлений. В 2019 году в рамках федерального проекта «Морские порты» планируется завершить строительство и реконструкцию автодорог федерального значения общей протяжённостью 107 км. На данный момент уже введено в эксплуатацию 58,8 км (55% от запланированного).