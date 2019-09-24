Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот НМТП
24.09.2019

Грузооборот НМТП

    • За 7 месяцев 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% (примечательно, что в аналогичном периоде прошлого года объем перевалки группы НМТП снизился на тот же процент) и составил 85,2 млн тонн.

    При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, по итогам отчетного периода снизил грузооборот только Новороссийск – на 3,4% до 48,6 млн тонн (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (+26,8%), и в тоннах (+42,1%). Приморск за 7 месяцев этого года обработал 35,8 млн тонн – на 13,9% больше показателя прошлого года.

    С точки зрения номенклатуры, снижение произошло только в сегментах навалочных – из-за отсутствия объемов зерна  и генеральных грузов. По остальным группам отмечена положительная динамика. 

    Оборот наливных грузов за 7 месяцев отчетного года увеличился на 13,4% до 67,1 млн тонн. Рост произошел в основном за счет увеличения перевалки нефти, доля которой в структуре наливных составляет порядка 78,8% против 64% в январе-июле прошлого года. Отгрузки нефти через терминалы группы выросли на 20,7% – до 45,6 млн тонн. В том числе перевалка в Новороссийске увеличилась на 16,9% (до 18,2 млн тонн), в Приморске – на 23,3% (до 27,4 млн тонн).

    Оборот нефтепродуктов за январь-июль 2018 года также вырос, но ненамного – на 1% до 20,9 млн тонн. Рост произошел за счет увеличения перевалки через Новороссийск – на 8,7% до 12,5 млн тонн. Приморск, напротив, снизил отгрузки продуктов нефтепереработки практически на тот же процент – на 8,8% (до 8,4 млн тонн).

    Обработка железорудного сырья через причалы НМТП увеличилась на 15,1% до 1,7 млн тонн. Как поясняют в НМТП, это произошло за счет роста грузооборота горячебрикетированного железа (ГБЖ) на фоне повышения цен в Китае на сырье – железорудный концентрат (ЖРК). Также рост отмечен в перевалке химических грузов (удобрения и сера) и сахара-сырца – на 26,3% (до 430 тыс. тонн) и в 2,8 раза (до 342 тыс. тонн) соответственно. В то же время на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков объем перевалки угля снизился на 14% до 804 тыс. тонн.

    В целом объем перевалки навалочных грузов через причалы НМТП за 7 месяцев 2019 года снизился на 40,8% и составил 6,1 млн тонн.

    Генеральных грузов по итогам января-июля 2019 года было перевалено 7,98 млн тонн. Это на 7,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом отрицательная динамика в данном сегменте грузооборота отмечена по всем грузам. За отчетный период через терминалы группы прошло 7,2 млн тонн черных металлов, что на 5,4% меньше показателя января-июля прошлого года. Оборот цветных металлов снизился по сравнению с январем-июлем 2018 года на 15,6% до 528 тыс. тонн, лесных грузов – на 8,9% до 162 тыс. тонн и скоропорта – на 76,7% до 39 тыс. тонн. 

    Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.07.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-май 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении. […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    02.09.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2019
    На прошедшей неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа снижались. На американском трейде ставки существенно выросли. Так, […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    02.09.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 36 неделя 2019
    На 36 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. В Пусане и Сингапуре стоимость топлива выросла, […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    19.04.2019
    Роттердам вырос на контейнерах и нефти
    Грузооборот порта Роттердам по итогам первого квартала 2019 года составил 123,9 млн тонн, на 5,1% больше, чем за […]
    2019ГрузооборотКонтейнерные перевозкиКонтейнерооборот
    0
    24.05.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 20
    На 20 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize пошли вниз. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    16.08.2019
    Гамбург увеличили оборот
    Грузообоорот порта Гамбург по итогам первого полугодия 2019 года составил 69,4 млн тонн, на 4,1% больше, чем в […]
    2019ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    26.02.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, недели 7-8
    На 7-8 неделях фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    16.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20 2019
    На азовском рынке ставки на коротком плече потеряли с прошлой недели доллар. По данным судового брокера «Руфко», сельскохозяйственные […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    21.05.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Март 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаКонтейнерооборотМарт
    0
    29.03.2019
    Безработные контейнеровозы
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 18 марта 2019 года снизился и по вместимости, и по количеству судов.  […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    23.08.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 33, 2019
    На 33 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    12.03.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТЮг
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    24.09.2019 На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2019 «Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде
    24.09.2019 Дивиденды «ТрансКонтейнера»
    23.09.2019 Первый «Агроэкспресс» отправился в Китай
    23.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2019
    20.09.2019 Контейнерооборот российских портов в августе увеличился на 4,1%
    20.09.2019 Global Ports вышел в прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД