Грузооборот НМТП

За 7 месяцев 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% (примечательно, что в аналогичном периоде прошлого года объем перевалки группы НМТП снизился на тот же процент) и составил 85,2 млн тонн.

При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, по итогам отчетного периода снизил грузооборот только Новороссийск – на 3,4% до 48,6 млн тонн (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (+26,8%), и в тоннах (+42,1%). Приморск за 7 месяцев этого года обработал 35,8 млн тонн – на 13,9% больше показателя прошлого года.

С точки зрения номенклатуры, снижение произошло только в сегментах навалочных – из-за отсутствия объемов зерна и генеральных грузов. По остальным группам отмечена положительная динамика.

Оборот наливных грузов за 7 месяцев отчетного года увеличился на 13,4% до 67,1 млн тонн. Рост произошел в основном за счет увеличения перевалки нефти, доля которой в структуре наливных составляет порядка 78,8% против 64% в январе-июле прошлого года. Отгрузки нефти через терминалы группы выросли на 20,7% – до 45,6 млн тонн. В том числе перевалка в Новороссийске увеличилась на 16,9% (до 18,2 млн тонн), в Приморске – на 23,3% (до 27,4 млн тонн).

Оборот нефтепродуктов за январь-июль 2018 года также вырос, но ненамного – на 1% до 20,9 млн тонн. Рост произошел за счет увеличения перевалки через Новороссийск – на 8,7% до 12,5 млн тонн. Приморск, напротив, снизил отгрузки продуктов нефтепереработки практически на тот же процент – на 8,8% (до 8,4 млн тонн).

Обработка железорудного сырья через причалы НМТП увеличилась на 15,1% до 1,7 млн тонн. Как поясняют в НМТП, это произошло за счет роста грузооборота горячебрикетированного железа (ГБЖ) на фоне повышения цен в Китае на сырье – железорудный концентрат (ЖРК). Также рост отмечен в перевалке химических грузов (удобрения и сера) и сахара-сырца – на 26,3% (до 430 тыс. тонн) и в 2,8 раза (до 342 тыс. тонн) соответственно. В то же время на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков объем перевалки угля снизился на 14% до 804 тыс. тонн.

В целом объем перевалки навалочных грузов через причалы НМТП за 7 месяцев 2019 года снизился на 40,8% и составил 6,1 млн тонн.

Генеральных грузов по итогам января-июля 2019 года было перевалено 7,98 млн тонн. Это на 7,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом отрицательная динамика в данном сегменте грузооборота отмечена по всем грузам. За отчетный период через терминалы группы прошло 7,2 млн тонн черных металлов, что на 5,4% меньше показателя января-июля прошлого года. Оборот цветных металлов снизился по сравнению с январем-июлем 2018 года на 15,6% до 528 тыс. тонн, лесных грузов – на 8,9% до 162 тыс. тонн и скоропорта – на 76,7% до 39 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.