Первый «Агроэкспресс» отправился в Китай

«РЖД Логистика» отправила первый контейнерный поезд с отечественной агропродукцией в рамках подписанного ранее соглашения с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и ООО «ФВК Север» о развитии «Агроэкспрессов» в Китай.

Состав, состоящий из сорок одного 40-футового контейнера, отправился с терминально-логистического центра на станции Ворсино (Калужская область), владельцем которого является ООО «ФВК Север». Поезд доставит в Тяньцзинь пшеничную муку высшего сорта «Рязаночка» производства ГК «Грейн Холдинг».

В КНР первый «Агроэксперсс» проследует через территорию Монголии, пройдя погранпереходы Наушки и Замын-Ууд. Как ожидается, общее время перевозки составит около 16 суток. Отправка организована с завода производителя в Рязани, откуда первая тысяча тонн муки автотранспортном доехала до терминала в Ворсино, где и был сформирован состав.

Покупателем выступил китайский дистрибьютер Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd, с которым российский производитель заключил десятилетний контракт. График поставок расписан до 2029 года. В 2019 году агрохолдинг планирует отправить в Китай 10 тысяч тонн продукции, в 2020 году – выйти на показатель в 80 тыс. тонн, а с 2022 года – более 100 тыс. тонн муки ежегодно.

Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», отправка первого поезда состоялась поздно вечером в субботу. Следующие поезда формируются, конкретные даты пока неизвестны, но в ближайшее время компания планирует перейти от тестовых отправок к регулярным, начав запускать по два экспортных поезда в неделю.

По словам генерального директора РЭЦ Андрея Слепнёва, запуск «Агроэкспрессов» позволит сократить сроки доставки российской пищевой продукции в КНР. «Для китайских покупателей это будет существенно быстрее, чем перевозка тех же товаров морским путем из Европы или Америки. <…> Для отечественных же экспортеров «Агроэкспрессы» откроют не только новые рынки в Китае, но и при помощи мер государственной поддержки экспорта помогут сократить расходы на транспортировку своей продукции».