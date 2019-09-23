Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Панамский канал и порт Роттердам подписали соглашение
23.09.2019

Панамский канал и порт Роттердам подписали соглашение

    • Администрация порта Роттердам и Администрация Панамского канала подписал Меморандум о взаимопонимании по продвижению международной торговли между Европой и западным побережьем Южной Америки.

    Соглашение предусматривает сотрудничество двух организаций по оптимизации операций, стимулированию развития перевозок и обмену информацией о новых возможностях для развития бизнеса, включая проекты по развитию портов и созданию логистических парков.

    В части информационного обмена стороны намерены делиться друг с другом информацией о своих технических возможностях, в том числе о применяемых цифровых решениях и программных средствах, а также результатами маркетинговых исследований, данных о транзите и планах модернизации.

    Меморандум будет продляться каждые два года.   


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.06.2019
    Global Ports подписал соглашение с РЖД
    «Российские железные дороги» в лице Октябрьской железной дороги и группа Global Ports заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в […]
    Global PortsЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиПМЭФ
    0
    05.09.2019
    Дочка Росатома подписалась с Sinokor
    Заключено соглашение о сотрудничестве в области развития Северного морского транзитного коридора
    SinokorВладивостокРосатомСоглашение
    0
    25.04.2019
    Новые соглашения по «Арктик СПГ 2»
    ПАО «Новатэк» и CNODC, дочернее предприятие по разведке и разработке нефти и газа Китайской национальной нефтегазовой корпорация CNPC, […]
    CNODCCNOOCАрктик СПГ 2НОВАТЭК
    0
    14.03.2019
    Первая мультимодальная перевозка по МДП
    В рамках коридора «Север – Юг»
    ИндияИранКонтейнерные перевозкиМДП
    0
    27.02.2019
    Продажи бункера в Роттердаме снизились
    СПГ набирает обороты
    LNGБункерный бизнесПортыРоттердам
    0
    24.05.2019
    Соглашение о контейнерных жд перевозках Япония – Россия – Европа
    24 мая в Токио ОАО «РЖД», Министерство транспорта РФ, Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и Ассоциация […]
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖДСоглашение
    0
    01.07.2019
    Первый блокчейн-контейнер в Роттердаме
    Порт Роттердам обработал первый контейнер, прошедший всю цепочку поставок из Южной Кореи на склад Samsung SDS в Тилбурге […]
    SamsungБлокчейнИнновацииКонтейнерные перевозки
    0
    09.01.2019
    Ограничения по осадке в Панамском канале
    Администрация Панамского канала ввела ограничения по осадке для судов, следующих через новые шлюзы канала. Срок ограничения – с […]
    ОграниченияПанамский канал
    0
    06.03.2019
    Скидка за «зеленый сертификат»
    Порт Роттердам продлевает скидки с портовых сборов для танкеров, имеющих «зеленый сертификат» (Green Award certificate), в том числе […]
    РоттердамСкидкиТанкерЭкология
    0
    16.08.2019
    105 лет Панамскому каналу
    Администрация Панамского канала опубликовала видео, посвященное более чем вековому юбилею канала. 15 августа исполнилось 105 лет со дня […]
    ВидеоПанамский каналЮбилей
    0
    30.01.2019
    Порт Роттердам назначил представителя в Гамбурге
    Представителем порта Роттердам в порту Гамбург назначен Михил Мессарт. Он голландец, в Гамбурге живет уже 20 лет. По […]
    ГамбургНазначенияПредставительствоРоттердам
    0
    18.02.2019
    Смена руководства Панамского канала
    Совет директоров Панамского канала назначил Рикаурте Васкеса руководителем Администрации Панамского канала на ближайшие семь лет. Р.Васкес приступит к […]
    НазначенияПанамский канал
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.09.2019 Первый «Агроэкспресс» отправился в Китай
    23.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2019
    20.09.2019 Контейнерооборот российских портов в августе увеличился на 4,1%
    20.09.2019 Global Ports вышел в прибыль
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    19.09.2019 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД