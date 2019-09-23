Панамский канал и порт Роттердам подписали соглашение

Администрация порта Роттердам и Администрация Панамского канала подписал Меморандум о взаимопонимании по продвижению международной торговли между Европой и западным побережьем Южной Америки.

Соглашение предусматривает сотрудничество двух организаций по оптимизации операций, стимулированию развития перевозок и обмену информацией о новых возможностях для развития бизнеса, включая проекты по развитию портов и созданию логистических парков.

В части информационного обмена стороны намерены делиться друг с другом информацией о своих технических возможностях, в том числе о применяемых цифровых решениях и программных средствах, а также результатами маркетинговых исследований, данных о транзите и планах модернизации.

Меморандум будет продляться каждые два года.