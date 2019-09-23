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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2019
23.09.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2019

    • На прошедшей неделе отмечено снижение спотовых ставок из Китая практически на всех направлениях.  Только на Австралию и Новую Зеландию, а также на порты Японии наблюдался рост.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 5,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 3,5%.

    Ставки на порты западного побережья США сократились на 7,5%, на порты восточного побережья – на 6,6%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 6,6%, на Южную Америку – на 6,5%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию увеличились – плюс 9,5% по отношению к 37 неделе года.

    На внутриазиатском трейде выросли ставки из Китая на Японию (+0,9% и на западные, и на восточные порты). Ставки на Южную Корею, Сингапур остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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