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Экспорт и импорт ТНП
23.09.2019

Экспорт и импорт ТНП

    • В Россию за 7 месяцев 2019 года было ввезено 35,2 млн пар кожаной обуви. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви также снизился — на 10,1% до 884,6 млн долларов.

    В июле этого года в Россию было ввезено 6,5 млн пар кожаной обуви – это на 7,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, но на 75,7% больше уровня предыдущего месяца.

    За 7 месяцев 2019 года импорт одежды в стоимостном выражении вырос — ее ввезли на сумму 4,1 млрд долларов, на 2,1% больше, чем годом ранее. Импорт одежды в денежном выражении увеличился к июлю прошлого года на 3,9% и на 28,9% относительно показателя предыдущего месяца – до 810,2 млн долларов.

    Хлопчатобумажных тканей за январь-июль этого года было импортировано 171,6 млн квадратных метров — на 24,4% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей вырос на 1,4%, составив 93,8 млн долларов.

    В июле импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 16,1% (+12,8% к июню 2019 года), составив 25,2 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в июле составил 12,5 млн долларов, что на 10,1% ниже аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых в Россию тканей упала на 5,3%.

    Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 23,9% — до 59,2 млн квадратных метров. Доходы от экспорта тканей выросли на 1,5% и составили 27,7 млн долларов.

    По итогам июля из России х/б тканей было вывезено 7,9 млн квадратных метров (+51,6% к июлю 2018 и -14,6% к июню 2019 года). В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей увеличился относительно июля 2018 года на 7,1% и снизился на 11,8% к июню 2019 года, составив 3 млн долларов.


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