Грузооборот российских портов в августе 2019

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в августе 2019 года остался на уровне аналогичного показателя прошлого года.

При этом объем перевалки импортных грузов вырос на 12,6%, транзитных – на 19,2%. В то же время оборот каботажных грузов снизился на 14,3%. Экспортных остался на уровне аналогичного показателя прошлого года (+0,2%).

В августе 2019 года через российские порты прошло 39,1 млн тонн наливных грузов, на 5,6% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 18,8 млн тонн (+4,2%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4,7 млн тонн – на 4,2% больше, чем годом ранее.

По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка насыпных грузов сократилась на 16,8% до 5,4 млн тонн, генеральных грузов – на 29,7% до 4,5 млн тонн, лесных – на 15,2% до 386,7 тыс. тонн.

ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ помесячная динамика контейнеро/грузооборота порта или терминала в деталях

показатели деятельности любого стивидора

детали по импорту/экспорту/транзиту и каботажу груженых/порожних

исторические данные с 2015 года Все это доступно в статистическом онлайн сервисе ПОРТСТАТ

Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Азово-Черноморского бассейна, которые перевалили 25 млн тонн (-1,8%). На втором месте – порты Балтийского бассейна. В августе 2019 года они обработали 20,6 млн тонн грузов (+0,3%).

Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,7% до 17,9 млн тонн.

Грузооборот портов Арктического бассейна в августе этого года составил 9,1 млн тонн (+0,5%).

Порты Каспийского бассейна обработали 636,6 тыс. тонн грузов, что на 44,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Подробности – в инфографике ниже.

А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.