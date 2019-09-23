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Грузооборот российских портов в августе 2019
23.09.2019

Грузооборот российских портов в августе 2019

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в августе 2019 года остался на уровне аналогичного показателя прошлого года.

    При этом объем перевалки импортных грузов вырос на 12,6%, транзитных – на 19,2%. В то же время оборот каботажных грузов снизился на 14,3%. Экспортных остался на уровне аналогичного показателя прошлого года (+0,2%).

    В августе 2019 года через российские порты прошло 39,1 млн тонн наливных грузов, на 5,6% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 18,8 млн тонн (+4,2%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4,7 млн тонн – на 4,2% больше, чем годом ранее.

    По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка насыпных грузов сократилась на 16,8% до 5,4 млн тонн, генеральных грузов – на 29,7% до 4,5 млн тонн, лесных – на 15,2% до 386,7 тыс. тонн.

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    Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Азово-Черноморского бассейна, которые перевалили 25 млн тонн (-1,8%). На втором месте – порты Балтийского бассейна. В августе 2019 года они обработали 20,6 млн тонн грузов (+0,3%).

    Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,7% до 17,9 млн тонн.

    Грузооборот портов Арктического бассейна в августе этого года составил 9,1 млн тонн (+0,5%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 636,6 тыс. тонн грузов, что на 44,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    грузооборот Российских портов в августе

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