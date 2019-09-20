Контейнерооборот российских портов в августе увеличился на 4,1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в августе 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 4,1%.
При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 8,6%, каботажных и экспортных – на 0,9% и 2,2% соответственно. Транзитный контейнеропоток снизился на 26,9%.
Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 218 тыс. TEU (+3,1%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В августе 2019 года они перевалили 156 тыс. TEU (+5,7%).
Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 10,4% до 50,8 тыс. TEU.
Контейнерооборот портов Арктического бассейна в августе этого года составил 13,7 тыс. TEU (-16,3%).
Порты Каспийского бассейна обработали 245 TEU, на 2,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Подробности – в инфографике ниже.
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