Контейнерооборот российских портов в августе увеличился на 4,1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в августе 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 4,1%.

При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 8,6%, каботажных и экспортных – на 0,9% и 2,2% соответственно. Транзитный контейнеропоток снизился на 26,9%.

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Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 218 тыс. TEU (+3,1%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В августе 2019 года они перевалили 156 тыс. TEU (+5,7%).

Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 10,4% до 50,8 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов Арктического бассейна в августе этого года составил 13,7 тыс. TEU (-16,3%).

Порты Каспийского бассейна обработали 245 TEU, на 2,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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