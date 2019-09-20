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Контейнерооборот российских портов в августе увеличился на 4,1%
20.09.2019

Контейнерооборот российских портов в августе увеличился на 4,1%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в августе 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 4,1%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 8,6%, каботажных и экспортных – на 0,9% и 2,2% соответственно. Транзитный контейнеропоток снизился на 26,9%.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 218 тыс. TEU (+3,1%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В августе 2019 года они перевалили 156 тыс. TEU (+5,7%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 10,4% до 50,8 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в августе этого года составил 13,7 тыс. TEU (-16,3%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 245 TEU, на 2,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    контейнерооборот поротов РФ август 2019-01

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