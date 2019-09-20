Как вернуть грузы из портов Прибалтики

Выступая на конференции «Транспортный потенциал 2019», член правления Гильдии «Гермес», учредитель ООО «П.Р.А.-Лтд» Александр Занин озвучил ряд мер, которые, по его мнению, могут вернуть российские грузы из прибалтийских портов в российские – и в первую очередь в Петербург. Тема эта, хотя и достаточно старая, остается актуальной несмотря на повышенное внимание к ней на всех уровнях власти. Масштабы бедствия, по оценке А.Занина, составляют порядка 30 млрд рублей – более 13 млрд рублей по импорту и порядка 17 млрд рублей по экспорту.

Расклад следующий: по данным ФТС России, за 2018 год транзитом через Прибалтику в Россию было ввезено 3 млн тонн грузов, пришедших морем в Клайпеду, Ригу, Таллин и другие прибалтийские порты. Из них насыпных грузов 700 тыс. тонн, остальные грузы пришли в порты прибалтийских стран в морских контейнерах.

«При средней загрузке контейнера в 10 тонн количество ввезенных контейнеров составило порядка 200 тысяч и для их завоза потребовалось совершить примерно 105 судозаходов в порты. Стоимость полного комплекса услуг в пересчете на обработку одного контейнера (постановка судна к причалу, выгрузка с борта судна на территорию порта, проведение таможенных процедур, погрузка на наземный транспорт, оформление товаротранспортных документов, доставка получателю) составляет порядка 65 тыс. рублей, что в пересчете на все количество контейнеров составляет более 13 млрд рублей», – привел расчет А.Занин.

«За этот же период отправлено на экспорт из России для погрузки в прибалтийских портах порядка 33 млн тонн грузов. Перевалка такого количества экспортных грузов в портах стоит порядка 17 млрд рублей. То есть за год мы из своего кармана платим отнюдь не дружественным нам соседям порядка 30 млрд рублей, вкладывая наши деньги в развитие инфраструктуры прибалтийских портов, и, соответственно, поднимая их экономику. Но обработка грузов не заканчивается портом. Для вывоза 200 тыс. контейнеров с территории порта на склады получателей необходимо порядка 2000 транспортных средств. Это инвестиции, рабочие места, налоги, на сегодняшний день так необходимые нашему городу».

А.Занин высказал идеи, как можно подтолкнуть грузовладельцев к переориентации грузопотока за счет сервиса в портах, с одной стороны, оптимизации работы контрольных органов, с другой стороны, и изменения требований законодательства, с третьей.

Во-первых, считает он, возвращению грузов препятствует недостаточный уровень сервиса в Большом порту. Возможности перетарки груза из контейнеров на другие виды транспорта в Петербурге ограничены. Реально такие услуги, хотя они очень востребованы, оказывает только один терминал.

«Также, – отметил А.Занин, – привлекательности порта для импортеров вредят вынужденные простои и дополнительные затраты, связанные с недостаточным уровнем взаимодействия между различными государственными службами – ветеринарного и фитосанитарного надзора, таможней».

Перетарка в портах Прибалтики – это не только деньги и рабочие места, которые теряет Петербург, но и лазейка для недобросовестных импортеров, пытающихся снизить таможенные платежи. В подтверждение своих слов А.Занин привел статистику: «95% импортных грузов, приходящих в порты Прибалтики в контейнерах морским транспортом, дальше везутся в московский регион, где и проходят таможенное оформление. Несмотря на то, что стоимость перевозки в тот же регион одного морского контейнера через порт Санкт-Петербург на 30-40 тыс. рублей дешевле, чем через порты Прибалтики, все равно многие импортеры выбирают прибалтийские порты».

«По данным ФТС России, за 2018 год, из портов Прибалтики в Российскую Федерацию наземным транспортом было ввезено без перегрузки только 23 тыс. морских контейнеров, что составляет примерно 230 тыс. тонн грузов из, напомню, 3 миллионов тонн. Подавляющая часть грузов была ввезена фурами и вагонами. Эта статистика наглядно показывает, что в портах Прибалтики активно производится перетарка грузов, прибывающих для транзита в Российскую Федерацию, из морских контейнеров на автомобильный и железнодорожный транспорт. При этом меняются документы о номенклатуре, весе и стоимости груза, служащих базой для взимания таможенных платежей в бюджет нашей страны. А получить достоверную информацию о грузе в портах Прибалтики невозможно».

«Для изменения указанной негативной практики таможенным и правоохранительным органам необходимо активизировать борьбу с различными схемами уклонения от уплаты таможенных платежей, реализуемых с использованием возможностей, связанных с перетаркой грузов и заменой документов в портах Прибалтики, – считает А.Занин. – Необходимо усилить контроль за грузами, ввозимыми из Прибалтики автомобильным и железнодорожным транспортом, которые попадают в Евросоюз исключительно морским путем, – товарами из Азии, Америки, Африки, Австралии. Считаем необходимым обратиться в ФТС России с предложением о включении указанных мероприятий в систему управления рисками».

Еще одна причина, по которой импортеры вынуждены везти грузы в порты Прибалтики, – это требования российского законодательства о необходимости маркировки товаров до ввоза в Российскую Федерацию, отметил А.Занин. «В настоящее время расширяется практика маркировки товаров средствами идентификации. Маркировке уже подлежат изделия из меха, поэтапно вводится маркировка обуви, парфюмерии, шин, одежды, постельного белья, фотокамер, молочной продукции».

«Сведения об идентификационных знаках должны будут указываться в таможенной декларации. То есть такие знаки должны будут наноситься до выпуска товаров таможней. Иностранные производители, особенно крупные, не готовы менять технологический процесс ради нанесения маркировки. Зато терминалы, находящиеся в портах Прибалтики, которые обладают богатым опытом наклейки марок на другие товары, следующие в Российскую Федерацию, готовы с удовольствием расширить спектр оказываемых услуг. При таком развитии событий поток товаров, следующих в порты Прибалтики, значительно возрастет».

«Необходимо, – считает А.Занин, – обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о нормативном закреплении требования нанесения различных видов маркировки, предусмотренной Российским законодательством, или производителями товаров, или исключительно на российской территории – на СВХ, таможенных и свободных складах. Это даст двойной эффект – у импортеров отпадет необходимость перегружать товары в прибалтийских портах ради нанесения маркировки и будут созданы дополнительные рабочие места в Российской Федерации».

Для решения этих задач А.Занин предложил создать при губернаторе Санкт-Петербурга координирующий орган для решения комплексной задачи по увеличению объема грузов, улучшению качества сервиса, возврату грузов из портов Прибалтики в порт Санкт-Петербург, в который будут входить представители бизнес-сообщества и государственных органов. Было принято решение включить это предложение в резолюцию форума и направить в администрацию губернатора.