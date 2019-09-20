Экспорт цветных металлов

Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-июль этого года составил более 1,9 млн тонн – это на 6,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Доходы от экспорта алюминия, по данным ФТС РФ, увеличились на 0,4% – до порядка 3,2 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за период с января по июль отгрузили 373,9 тыс. тонн. По сравнению с 7 месяцами прошлого года экспорт их снизился на 1,6%. В денежном выражении экспорт меди упал на 10,4% до 2,3 млрд долларов.

Экспорт необработанного никеля по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился на 8,3% и составил 83,5 тыс. тонн. При этом доходы от экспорта необработанного никеля уменьшились на 2,4% до чуть более 1 млрд долларов.

В июле необработанного алюминия было вывезено 305 тыс. тонн – плюс 0,9% к показателю июля 2018 года и плюс 17,5% к уровню июня 2019 года. Доходы от экспорта алюминия упали относительно уровня июля прошлого года на 11,9%, но увеличились относительно показателя предыдущего месяца на 16,6% – до 509,4 млн долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам июля составил 33,5 тыс. тонн (-42,9% к июлю 2018 и -0,3% к июню 2019). В стоимостном выражении их экспорт сократился к июлю 2018 года на 46,6% и к июню 2019 года на 2,2% – до 192,1 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 12,1 тыс. тонн (+40,7% к июлю 2018 и -12,3% к июню 2019). В денежном выражении их экспорт вырос по сравнению с июлем прошлого года на 38,4% до 162,9 млн долларов (-1,3% к июню 2019).

По данным Лондонской биржи металлов, в июле 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,792 тыс. долларов за тонну – (-14,6% к июлю 2018 и +2,2% к июню 2019), меди – 5,939 тыс. долларов за тонну (-4,9% к июлю 2018 и +1,2% к июню 2019), никеля – 13,462 тыс. долларов за тонну (-2,3% к июлю 2018 и +12,5% к июню 2019).