Qatar Petroleum и Shell создают совместное предприятие

Вчера Wave LNG Solutions, дочерняя структура Qatar Petroleum, и Shell Gas & Power Developments (Shell) подписали акционерное соглашение о создании компании, которая будет предоставлять глобальные услуги по бункеровке сжиженным природным газом (СПГ).

Основная деятельность новой компании будет заключаться в закупке СПГ, создании инфраструктуры бункеровки СПГ (хранилища и бункеровочные суда) в стратегических портах по всему миру. Кроме этого, совместное предприятие будет содействовать продажам СПГ в качестве топлива для морских судов.

Как отмечает Qatar Petroleum, Wave LNG Solutions и Shell Gas & Power Developments (Shell) получат равные доли в совместном предприятии (СП). Соглашение должно получить одобрение регуляторов.

Напомним, что летом 2017 года Shell Gas & Power Developments (Shell) и Wave LNG Solutions подписали рамочное соглашение о развитии инфраструктуры для бункеровки сжиженным природным газом в стратегических портах по всему миру.