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Qatar Petroleum и Shell создают совместное предприятие
19.09.2019

Qatar Petroleum и Shell создают совместное предприятие

    • Вчера Wave LNG Solutions, дочерняя структура Qatar Petroleum, и Shell Gas & Power Developments (Shell) подписали акционерное соглашение о создании компании, которая будет предоставлять глобальные услуги по бункеровке сжиженным природным газом (СПГ).

    Основная деятельность новой компании будет заключаться в закупке СПГ, создании инфраструктуры бункеровки СПГ (хранилища и бункеровочные суда) в стратегических портах по всему миру. Кроме этого, совместное предприятие будет содействовать продажам СПГ в качестве топлива для морских судов.

    Как отмечает Qatar Petroleum, Wave LNG Solutions и Shell Gas & Power Developments (Shell) получат равные доли в совместном предприятии (СП). Соглашение должно получить одобрение регуляторов.

    Напомним, что летом 2017 года Shell Gas & Power Developments (Shell) и Wave LNG Solutions подписали рамочное соглашение о развитии инфраструктуры для бункеровки сжиженным природным газом в стратегических портах по всему миру.


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