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Новый CEO в OOIL
19.09.2019

Новый CEO в OOIL

    • OOIL, материнская компания OOCL, назначила нового CEO. Им стал вице-президент COSCO Shipping Holdings Ван Хаймин. Ранее этот пост занимал Хуань Сяовэнь.

    Энди Танг, который до слияния с COSCO был CEO OOCL, был переизбран в прошлом году co-CEO, также ушел с должности и теперь будет исполнительным директором. Кроме него, должности исполнительных директоров OOIL займут Ян Джицзянь и Фэн Бомин, управляющий директор и председатель совета директоров Cosco Shipping Ports соответственно.

    Изменения в руководстве OOIL является частью крупных кадровых перестановок в высшем руководстве COSCO Shipping Holdings.

    COSCO Shipping Holdings закрыла сделку по приобретению мажоритарной доли в OOIL в июле прошлого года. Доля COSCO в OOIL составляет более 50%, при этом COSCO Shipping стала непрямым контролирующим акционером OOCL.


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