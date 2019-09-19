Экспорт и импорт подакцизных грузов

Экспорт водки за январь-июль текущего года увеличился на 5,9% по сравнению с 7 месяцами 2018 года и достиг уровня 1,1 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт водки за 7 месяцев этого года вырос на 14,7%, составив 78,7 млн долларов.

В июле из России было вывезено более 202,3 тыс. декалитров – на 1,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 49% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта российской водки увеличились к июлю 2018 года на 6,3% и к июню 2019 года – на 37,4%, до 13,6 млн долларов.

Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму порядка 1,5 млрд долларов — на 6,5% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 60,4%, до 37,1 млн долларов.

В июле в стоимостном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос и к июлю 2018 года (+12,9%), и к июню 2019 года (+18,1%) до 261,4 млн долларов. Импорт сигарет и сигар существенно снизился к уровню июля прошлого года на 67,3% – до 5 млн долларов. Стоимость сигарет относительно показателя предыдущего месяца снизилась на 39,8%.