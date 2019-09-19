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Экспорт черных металлов
19.09.2019

Экспорт черных металлов

    • Объем российского экспорта черных металлов по итогам 7 месяцев этого года составил 24,8 млн тонн – 9,5% меньше аналогичного периода 2018 года.

    По данным ФТС, доходы от их экспорта также упали на 17,6%, до 11,4 млрд долларов.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 8,8 млн тонн, что на 7,8% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 21,2% — до порядка 3,8 млрд долларов.

    В июле этого года экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали  составил 1,2 млн тонн – на 12% меньше июле 2018 года, но на 0,7% больше уровня июня 2019 года. Доходы от их экспорта снизились относительно июля прошлого года на 28% и на 2,7% относительно июня этого года (до 491,4 млн долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-июле 2019 года на 12,9% меньше, чем годом ранее, их объем составил 4,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 20,2% до 2,3 млрд долларов.

    Объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам июля составил 715 тыс. тонн (+9,9% к июлю 2018 и +31,8% к июню 2019). Доходы снизились и к июлю 2018 года (-3,5%), но относительно июня 2019 года выросли (+31,5%) до 389,5 млн долларов.

    Снизились по итогам 7 месяцев текущего года объемы экспортируемого чугуна на 22,2% – до 2,6 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна также упали — на 26,1% до 916,8 млн долларов.

    В июле экспорт чугуна составил 218,6 тыс. тонн. Это на 38,4% меньше показателя июля прошлого года и на 57,6% ниже уровня июня этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 74,1 млн долларов (-45,2% к июлю 2018 и -59,9% к июню 2019).

    Ферросплавов за январь-июль было вывезено 494,7 тыс. тонн (+5,2%) на сумму 773,6 млн долларов (-2,4%).

    В отчетном месяце объемы экспортированных ферросплавов выросли к июлю 2018 года на 2,2% и к июню 2019 года – на 21,6%, до 74,2 тыс. тонн. При этом доходы от их экспорта сократились к июлю 2018 года на 14,1% (+19,4% к июню 2019) до 109,6 млн долларов.


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