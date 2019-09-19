3 километра за 53 секунды

Мы продолжаем рубрику «вопрос – ответ». Сегодня вы сможете совершить самый короткий авиарейс, посмотрев видео, и узнаете, кто выпускает двигатели с нечетным числом цилиндров.

Какой авиарейс самый короткий?

Уэстрей — Папа-Уэстрей.

На архипелаге Оркнейские острова (Шотландия) с 1967 года выполняются коммерческие полеты между островами Уэстрей, где живет около 600 человек, и Папа-Уэстрей с населением менее 100 человек. Протяженность маршрута — 2,7 км, минимальное время полета — 53 секунды. В 2016 году был запущен самый короткий международный авиарейс, соединивший швейцарский и германский берега Боденского озера. Его протяженность — 21 км.

Когда на Руси узнали об открытии Америки?

Не позже, чем через полвека после события.

Первое сообщение о Новом Свете на русском языке можно обнаружить в труде Максима Грека «Сказание отчасти недоуменных неких речений в слове Григория Богослова»: «Люди португальстии и испанстии… лет тому 40 или 50… нашли островов много, иных убо обитаемых людьми, а иных пустых, и землю величайшу, глаголемую Куба, ея же конца не ведают тамо живущей». Максим Грек (на иконе) мог узнать об открытии во время своего пребывания в Италии в конце XV века. Позже он переселился на Русь.

Чем примечательна конструкция Тауэрского моста?

Необходимость постройки моста, ставшего одним из символов британской столицы, была вызвана чрезвычайной загруженностью тогдашнего транспорта (имеются в виду конные экипажи). А так как восточная часть Лондона лежала в непосредственной близости от портовых доков, то простая конструкция моста не решала этой проблемы. А потому возникла идея сооружения моста разводного. И в 1895 году был возведен уникальный по технической мысли и архитектурному стилю мост близ Тауэра.

В первый месяц существования моста его приходилось разводить по 30-40 раз в день. А чтобы пешеходы не страдали, были предусмотрены мостики между двумя башнями, на которые подняться можно было на лифте. Примечательно, что нижняя часть моста разводилась очень быстро — всего за полторы минуты, крылья моста, каждое длиной по 30 метров, вставали при этом практически под прямым углом. Сейчас верхние мостики застеклили, соорудив таким образом одну из смотровых площадок, откуда открывается прекрасный вид на город.

Бывают ли двигатели с нечетным числом цилиндров?

Да.

Четное число цилиндров легче настроить, так как попарно они работают в противофазе. И все же Audi, Peugeot и другие автопроизводители выпускают модели с 5-цилиндровыми и 3-цилиндровыми моторами. Во время Второй мировой на бомбардировщиках B 17 использовали 9-цилиндровые двигатели Wright R 1820. Выпускавшиеся тогда же тракторы Lanz Eilbulldog имели 10-литровый одноцилиндровый двигатель, и трактор забавно дергал носом. Сейчас компания Wärtsilä делает поршневые двигатели RT-Flex 96C для морских судов, которые могут иметь любое число цилиндров от 6 до 14.

Видео: Seth Miller