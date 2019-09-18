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Турция строит ро-ро суда для Балтики
18.09.2019

Турция строит ро-ро суда для Балтики

    • На выставке «НЕВА 2019», которая в эти дни проходит в Петербурге, широко представлены турецкие верфи. Они составляют достойную конкуренцию китайским, корейским и российским судостроительным предприятиям. SeaNews задал несколько вопросов представителю турецкой компании Kuzey Star Shipyard Недиму Пинару.

    – Есть ли у вашего предприятия заказы в России?

    – Kuzey Star Shipyard для России строит два ро-ро судна. Заказчик – государственная компания, название которой я пока раскрыть не могу. Длина каждого судна составит 200 м. Спуск на воду планируется через полгода.

    – А где будут задействованы эти суда, можете поделиться?

    – На Балтике.

    – Легко ли Турции пробиться на наш рынок?

    – Пробиться несложно, ведь мы всегда находим общий язык  друг с другом. Судостроительная отрасль в Турции достаточно опытная, ей больше 80 лет.

    – А какие проекты вы реализовываете для других стран?

    – Из последнего – это парусные ро-ро суда для Франции. Длина каждого – 160 м. Выглядят как яхта, но грузовые. Парусные суда становятся популярными в запросах заказчиков.

    – Большое спасибо, Недим.


    • Комментарии: 1
    Serov Dmitry
    18.09.2019, 09:08

    Интересно…Два парома на линию Усть- Луга – Балтийск, заказчик РЖД? Балтийск больше 200 метров как раз принять не сможет.

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