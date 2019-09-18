Турция строит ро-ро суда для Балтики

На выставке «НЕВА 2019», которая в эти дни проходит в Петербурге, широко представлены турецкие верфи. Они составляют достойную конкуренцию китайским, корейским и российским судостроительным предприятиям. SeaNews задал несколько вопросов представителю турецкой компании Kuzey Star Shipyard Недиму Пинару.

– Есть ли у вашего предприятия заказы в России?

– Kuzey Star Shipyard для России строит два ро-ро судна. Заказчик – государственная компания, название которой я пока раскрыть не могу. Длина каждого судна составит 200 м. Спуск на воду планируется через полгода.

– А где будут задействованы эти суда, можете поделиться?

– На Балтике.

– Легко ли Турции пробиться на наш рынок?

– Пробиться несложно, ведь мы всегда находим общий язык друг с другом. Судостроительная отрасль в Турции достаточно опытная, ей больше 80 лет.

– А какие проекты вы реализовываете для других стран?

– Из последнего – это парусные ро-ро суда для Франции. Длина каждого – 160 м. Выглядят как яхта, но грузовые. Парусные суда становятся популярными в запросах заказчиков.

– Большое спасибо, Недим.