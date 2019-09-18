Широтная магистраль, открытое небо и другие проекты

Заместитель председателя правительства Максим Акимов провёл совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербургского транспортного узла. По информации пресс-службы правительства РФ, в обсуждении перспективного развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, представители федеральных органов исполнительной власти и частного бизнеса.

А.Беглов сообщил, что правительство Петербурга совместно с федеральными органами власти отобрало и детально проработало ключевые проекты развития дорожной и транспортной инфраструктуры: это Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

По словам губернатора, вопросом номер один является строительство Широтной магистрали скоростного движения. Ожидается, что новая трасса поможет снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру, перенаправить интенсивные грузовые и пассажирские потоки, а также увеличит транспортную доступность Большого порта Санкт-Петербург. Дорога будет включать 11 развязок, расчётная пропускная способность составит более 170 тыс. автомобилей в сутки, скорость движения – 110 км/ч.

Строительство ШМСД планируется осуществить в четыре этапа, первый этап предполагается начать в 2020 году. Предварительный срок завершения работ по всем четырём этапам – четвертый квартал 2024 года. Заявленный городом объём софинансирования по проекту Широтной магистрали со стороны федерального бюджета – 56,9 млрд рублей до 2024 года.

По мнению министра транспорта Евгения Дитриха, Петербургу и Ленобласти необходима единая сводная агломерационная программа. Он сообщил, что Минтранс предложил выделить в федеральном бюджете на 2020 и плановые 2021-2022 годы дополнительно 4,3 млрд рублей для софинансирования городских проектов и 2,3 млрд рублей – областных проектов. Сейчас эти параметры обсуждаются с Минфином.

М.Акимов рекомендовал правительствам Петербурга и Ленобласти совместно с Минтрансом представить в октябре финальные предложения по финансово-экономической модели ШМСД для рассмотрения на проектном комитете Комплексного плана. Аналитическому центру и Минтрансу поручено проработать варианты источников финансирования в рамках утверждённых предельных лимитов Комплексного плана, а также подготовить необходимые документы для включения Широтной магистрали в национальный проект на очередном заседании Правительственной комиссии по транспорту, намеченном на ноябрь этого года.

Участники совещания обсудили развитие железнодорожного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На основании согласованного с городом и областью технического задания ОАО «РЖД» разрабатывается Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры в целях организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле к 2030 году, рассказал заместитель гендиректора РЖД – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони.

В Концепции сформулированы сбалансированные предложения по модернизации как пассажирского, так и грузового движения. К 2030 году прогнозируется увеличение объёмов перевозок грузов в 1,4 раза, при этом преобладающие объёмы в настоящее время следуют с не характерными для города транзитными грузами в направлении морских терминалов, расположенных в акватории Финского залива. Доля транзитных перевозок – более 60% от общего объёма. Для освоения перспективных объёмов и выноса транзитного грузового движения за пределы Санкт-Петербурга необходима реализация проектов по строительству Северо-Восточного и Юго-Западного железнодорожных обходов.

Генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев сообщил, что компания завершает разработку мастер-плана аэропорта, который предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры в объёме около 40 млрд рублей в 2019-2025 годах. Ключевыми объектами плана он назвал расширение терминала внутренних авиалиний и галерей аэропорта, а также увеличение количества телетрапов. По прогнозам компании, при комплексной реализации мастер-плана к 2025 году пассажиропоток Пулково увеличится до 35 млн пассажиров в год (сейчас – около 20 млн). Рост может быть обеспечен прежде всего за счёт открытия «неба» по 7-й свободе воздуха. Такая свобода позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика (то есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве).