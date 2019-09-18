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Первый в мире паром на водородном топливе
18.09.2019

Первый в мире паром на водородном топливе

    • Японская судостроительная компания Tsuneishi Facilities & Craft построит первый в мире паром прибрежного плавания на водородном топливе. Проект, позволяющий использовать водородное топливо для коммерческих судов, был разработан совместно с бельгийской судоходной компанией Compagnie Maritime Belge (CMB), которая обладает обширными компетенциями в области морских водородных систем. 

    Как отмечают в Tsuneishi Facilities & Craft, цель совместной работы – предложить и внедрить новые технологии и методы работы по максимальному увеличению процентного содержания водорода в топливе, используемом в водородно-дизельных двигателях.

    Завершение строительства и запуск парома в эксплуатацию намечены на 2021 год. Судно будет носить название «HydroBingo».

    Его основные характеристики:

    главный двигатель – двухтопливный водородно-дизельный двигатель внутреннего сгорания,

    валовая вместимость – 19 тонн,

    пассажировместимость – 80 человек.


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