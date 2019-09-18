Первый в мире паром на водородном топливе

Японская судостроительная компания Tsuneishi Facilities & Craft построит первый в мире паром прибрежного плавания на водородном топливе. Проект, позволяющий использовать водородное топливо для коммерческих судов, был разработан совместно с бельгийской судоходной компанией Compagnie Maritime Belge (CMB), которая обладает обширными компетенциями в области морских водородных систем.

Как отмечают в Tsuneishi Facilities & Craft, цель совместной работы – предложить и внедрить новые технологии и методы работы по максимальному увеличению процентного содержания водорода в топливе, используемом в водородно-дизельных двигателях.

Завершение строительства и запуск парома в эксплуатацию намечены на 2021 год. Судно будет носить название «HydroBingo».

Его основные характеристики:

главный двигатель – двухтопливный водородно-дизельный двигатель внутреннего сгорания,

валовая вместимость – 19 тонн,

пассажировместимость – 80 человек.