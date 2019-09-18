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На «Звезде» заложили третий Aframax
18.09.2019

На «Звезде» заложили третий Aframax

    • На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония закладки третьего танкера типа Aframax, сообщает пресс-служба предприятия.

    Это третий из десяти современных крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, заказанных АО «Роснефтефлот». Они станут первыми судами такого типа, построенными в России с соблюдением высоких экологических стандартов. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе. Длина будущего танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра.

    По словам генерального директора ООО «ССК «Звезда» Сергея Целуйко, все суда будут построены и сданы заказчикам в установленные сроки, а сами работы проведены на высокопрофессиональном уровне.

    Главный инженер АО «Роснефтефлот» Александр Коваленко отметил, что судоверфь сейчас работает в уникальном режиме: несмотря на то, что комплекс находится в стадии активного строительства, его специалисты уже создают суда. «Появляются новые корпуса, завозится новая техника – все для того, чтобы комплекс уже сейчас мог создавать ту продукцию, которую ждет вся страна. «Звезда» выводит судостроительную отрасль на абсолютно новый уровень», – сказал он.


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