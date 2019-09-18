Maersk Tankers и Cargill запулят танкеры

Cargill присоединяется к танкерному пулу Maersk Tankers, в который входят суда типоразмера MR.

Управлять флотом будет Maersk Tankers, в этом процессе на постоянной основе будут принимать участие члены танкерного подразделения Cargill.

Объединенная команда будет базироваться в Копенгагене, Сингапуре и Хьюстоне. Заниматься она будет исключительно спотовым бизнесом, все тайм-чартеры останутся в компетенции Maersk Tankers и Cargill соответственно.

Существующий танкерный пул Maersk Tankers на данный момент состоит из 44 судов, которыми компания управляет в интересах 10 партнеров.

Cargill с 1 октября добавит к пулу еще до 20 судов, таким образом, число танкеров в составе пула увеличится до более чем 60.