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Лесной экспорт
18.09.2019

Лесной экспорт

    • Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 7 месяцев 2019 года составил более 11,6 млн тонн — на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт вырос на 1,5% — до 2,7 млрд долларов.

    В июле этого года обработанных лесоматериалов вывезли более 1,8 млн тонн, что на 3,7% больше аналогично показателя прошлого года и на 5,9% больше показателя предыдущего месяца. В то же время доходы от экспорта обработанных лесоматериалов в июле упали по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 2,5% до 412,3 млн долларов (+7% к июню 2019).

    Необработанных лесоматериалов в январе-июле 2019 года вывезли на 15,2% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 8,9 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов снизились на четверть (-25,4%) по сравнению с январем-июлем 2018 года и составили 660,9 млн долларов.

    В июле 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,4 млн кубометров (-18,4% к июлю 2018 и +17,6% к июню 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 96,7 млн долларов (-26% к июлю 2018 и +16,9% к июню 2019).

    Клееной фанеры за 7 месяцев 2019 года было экспортировано 1,7 млн кубометров, что на 4,6% больше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 14,5% — до порядка 690,6 млн долларов.

    В июле этого года экспорт фанеры составил порядка 316,4 тыс. кубометров — на 32,6% больше аналогично показателя прошлого года и на 32,9% выше уровня предыдущего месяца. Доходы от экспорта фанеры в июле уменьшились по сравнению с июлем 2018 года на 17,8%, но увеличились относительно июня этого года на 4% до 101,4 млн долларов.

    Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы сохранились на уровне января-июля прошлого года и составили 1,2 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы упал – на 22,5% до 665,4 млн долларов.

    В июле 2019 года экспорт целлюлозы составил 166 тыс. тонн (+12,5% к июлю 2018 и +1% к июню 2019). В стоимостном выражении ее экспорт составил 86 млн долларов (-20,9% к июлю 2018 и -5,7% к июню 2019).

    Газетной бумаги за 7 месяцев этого года отгрузили 721,6 тыс. тонн, что на 10,1% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился на 1,2%, составив 347,9 млн долларов.

    В июле этого года газетной бумаги вывезли 101,8 тыс. тонн, что на 10,9% меньше аналогично показателя прошлого года, но на 1,4% больше предыдущего месяца. Доходы от экспорта газетной бумаги в июле снизились по сравнению с июлем 2018 года на 33% и относительно июня этого года — на 1,6% до 44 млн долларов.

     


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