Самый лучший ледокол – это ветер

Необходимо учитывать метеорологические и климатические условия, которые складываются в районах Северного морского пути. С таким предложением выступил заместитель директора ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Игорь Ашик в ходе 12-го международного форума «Транспортный потенциал».

«Что бы ни говорили об Арктике как об объекте экономического освоения, это, в первую очередь, регион с тяжелыми климатическими условиями: низкие температуры, сильные ветра, ограниченная видимость, наличие ледяного покрова в акватории. Для их преодоления нужна инфраструктура», – сказал И.Ашик.

«Кроме вывоза сырья, сжиженного газа, нефти, руды, существует необходимость завозить грузы: в Арктике живут люди, существуют поселки, порты, ведется хозяйственная деятельность. Их нужно кормить, поить, завозить топливо, – продолжил он. – И все это существует в районах мелководья, устьевых районах, куда ни один атомный ледокол, ни одно крупнотоннажное судно зайти не может. Физически. А вот грамотный учет метеорологических факторов существенно снижает остроту проблемы».

И.Ашик напомнил о научно-экспедиционном судне принадлежащее ФГБУ «ААНИИ», – «Академик Федоров», который в 2005 году успешно провел операцию по эвакуации одной из полярных станций: «Без ледокольного сопровождения судно достигло Северного полюса. На сегодняшний день это единственное судно неледокольного класса, которое своим ходом дошло до Северного полюса. И в значительной степени, не умаляя технические характеристики этого судна, этот успех достигнут благодаря тому, что на борту судна находились грамотные специалисты, получавшие достоверную информацию, которую они могли использовать при планировании этой операции».

И.Ашик рассказал, что в настоящее время институт столкнулся с новыми проблемами и вызовами, с которыми не сталкивался раньше: это климатические изменения и появление новых морских операций. «Действительно, происходит заметное резкое сокращение ледового покрова в Арктике, не только его площади, но и еще толщины, объема в целом. Но какие бы климатические изменения не шли в обозримом будущем, вплоть даже исчезновения многолетнего льда в Арктике. И если мы ставим перед собой задачу круглогодичного плавания по трасе Северного морского пути, то надо иметь в виду, что эта преграда никуда не уйдет».

«Когда говорят о климатических изменениях, почему-то в основном обращают внимания на процессы потепления, – продолжил он. – Да, процессы есть, и они носят более выраженный характер, чем в более низких широтах, но этим климатические изменения не исчерпываются. Мы сейчас имеем значительное число циклонов над акваторией арктических морей, арктического бассейна, увеличение количества штормов. Усиливается штормовая активность, это ведет к тому, что очень интенсивно идет разрушение береговой линии в районах, где она сложена вечной мерзлотой, мерзлотными фундаментами. В этих районах вступание береговой черты может происходить по несколько десятков метров в год. Причем это процесс наблюдается не только на побережье арктических морей РФ, но и в Америке тоже с этой проблемой сталкиваются, на побережье Аляски. В этой ситуации меня больше всего удивляет то, что наши коллеги принижают значение учета при планировании проведении морских операций природных явлений и факторов».

«Второй фактор. Это появление новых видов операций, скоторыми мы сталкиваемся. – сказал И.Ашик. – Что я имею в виду? Раньше в Арктики не было таких точеных объектов, как отгрузочные терминалы: Варандей, платформа «Приразломная». В чем заключается проблема? В том, что наши знания носят преимущественно характер региональный, он распространяется на моря в целом или их районы. Здесь же идет разговор о чисто локальных объектах. Нужны новые наблюдения. Мы бы хотели, чтобы те коллеги, которые ведут активную деятельность в Арктике, понимали эти проблемы».

В продолжение разговора член Ассоциации полярников, бывший первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин добавил: «В свое время ААНИИ позволил поломать психологию западных капитанов (я имею в виду западного сектора Арктики), которые всегда работали по принципу – идем на Северный полюс напролом. Когда мы на «Норильском никеле» построили флот, который сегодня работает, и заставили своих капитанов активно работать с НИИ, оказалось, известная формула «Самый лучший ледокол в Артике – это ветер» показала показала себя с самой лучшей стороны».

«Никакой современный атомный ледокол не сможет ничего сделать, если знаниями не пользоваться», – резюмировал А.Тюкавин.