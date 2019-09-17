Новый угольный терминал в Восточном

Распоряжением правительства РФ от 12 сентября 2019 года №2056-р внесены изменения в схему территориального планирования РФ в сфере федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения.

В схему территориального планирования внесен проект строительства в порту Восточный специализированного перегрузочного комплекса навалочных грузов мощностью 15 млн тонн. С текстом распоряжения можно ознакомиться в прилагаемом файле.

По данным «Коммерсанта», речь идет о терминале «Сибирского антрацита», который в прошлом году учредил для реализации проекта ООО «Открытый порт Находка». Выход комплекса на проектную мощность предполагается к 2025 году.

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