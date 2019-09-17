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Какой инженерный проект считают самым масштабным
17.09.2019

Какой инженерный проект считают самым масштабным

    • Право считаться памятником инженерной мысли пока принадлежит гигантскому водопроводу, который обеспечивает подачу пресной воды на север Ливии. Строительство «Великой искусственной реки», как называют водопровод, шло 18 лет, с 1983 по 2001 год. Гигантская конструкция была возведена над подземными пресными озерами, открытыми в 1960-е годы в пустыне, суммарный объем воды в которых сопоставим с объемом воды в Черном море. Водопровод протянулся почти на 2 тыс. километров с юга на север, к берегам Средиземного моря, где находится большинство ливийских городов. Вода попадает в систему из 1300 скважин, расположенных на площади более 13 тыс. кв. км. Глубина многих из них доходит до 500 метров.

    Рядом с городами построены огромные резервуары объемом от 4 до 24 млн кубометров. Во время строительства «Великой искусственной реки» из земли извлекли около 155 млн кубометров грунта — это в 12 раз больше, чем при строительстве Асуанской плотины. Из камней и кирпичей, пошедших в дело, можно было бы построить 17 пирамид Хеопса. А истраченного бетона хватило бы на дорогу от Ливии до Китая. 

    Какой инженерный проект считают самым масштабным

    Через водопровод каждый день перекачивается 7 млн кубометров воды. По подсчетам ученых, подземных запасов хватит примерно на полвека. Однако еще раньше вся система может рухнуть под собственной тяжестью в подземные пустоты, которые будут образовываться по мере откачки воды. В любом случае через несколько десятилетий необходимо будет найти новый источник пресной воды. Возможно, ливийцы построят завод по опреснению, который станет новым чудом инженерной мысли.

    Ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал эту реку «Восьмым чудом света». В 2008 году Книга рекордов Гиннесса признала Великую рукотворную реку самым большим ирригационным проектом в мире.

    Проект рукотворной реки совершенно не сравним с тем, что осуществлялось советскими руководителями в Средней Азии с целью орошения её хлопковых полей и что привело к аральской катастрофе. Принципиальное отличие ливийского ирригационного проекта заключается в том, что для орошения сельскохозяйственных угодий используется практически неиссякаемый подземный, а не поверхностный источник воды, легко подвергающийся значительному ущербу за короткий промежуток времени. Транспортировка воды происходит закрытым способом посредством использования 4 тысяч километров стальных труб, зарытых глубоко в землю. Вода из артезианских бассейнов перекачивается по 270 шахтам с глубины в несколько сотен метров.

    Какой инженерный проект считают самым масштабным

    Один кубический метр кристально чистой воды из ливийских подземных резервуаров с учётом всех затрат на его добычу и транспортировку обходился ливийскому государству всего лишь в 35 центов, что примерно сопоставимо со стоимостью кубометра холодной воды в крупном городе России, например в Москве. Если же брать в расчёт стоимость кубометра питьевой воды в европейских странах (примерно 2 евро), то стоимость запасов артезианской воды в ливийских подземных резервуарах составляет, по самым приблизительным оценкам, почти 60 миллиардов евро. Согласитесь, что подобный объём продолжающего расти в цене ресурса может представлять интерес намного более серьёзный, чем нефть.

    Учитывая последние события в Ливии, будущее проекта находится под вопросом. Проект предусматривал несколько очередей трубопроводов на сотни километров вглубь страны и установку сотен глубоководных колодцев. Всего таких колодцев должно было быть 1149, в том числе более 400 еще предстояло построить. За минувшие годы было проложено 1926 км труб, впереди — еще 1732 км. Каждая 7,5-метровая стальная труба достигает в диаметре 4 метров и весит до 83 тонн, а всего таких труб — более 530,5 тысяч. Как рассказывал журналистам министр сельского хозяйства Ливии Абдель Маджид аль-Матрух, основная доля добываемой воды — 70% — идет на нужды сельского хозяйства, 28% — населению, оставшаяся часть достается промышленности.

    Какой инженерный проект считают самым масштабным

    Со своим водным проектом Ливия могла начать настоящую «зелёную революцию». В буквальном смысле, естественно, что решило бы массу проблем с продуктами питания в Африке. А главное, обеспечило бы стабильность и экономическую независимость. Тем более, уже известны случаи, когда глобальные корпорации блокировали водные проекты в регионе. Всемирный Банк и МВФ, например, блокировали строительство канала на Белом Ниле — Jonglei Canal— в южном Судане, там было начато – и всё брошено, после того как американские спецслужбы спровоцировали там рост сепаратизма.

    Для МВФ, конечно, намного выгоднее навязывать собственные дорогостоящие проекты, такие как опреснение воды. Самостоятельный ливийский проект в их планы никак не вписывался. В соседнем Египте в течение последних 20 лет все проекты улучшения орошения и водоснабжения были саботированы Международным Валютным Фондом.

    Примечательно, что, выступая на праздновании годовщины начала строительства искусственной реки 1 сентября 2010 года, М.Каддафи сказал: «Теперь, когда это достижение ливийского народа стало очевидным, угроза США в отношении нашей страны удвоится!» Кроме этого, несколько лет назад М.Каддафи заявлял, что ливийский ирригационный проект будет «самым серьёзным ответом Америке, которая постоянно обвиняет Ливию в сочувствии терроризму и существовании на нефтедоллары». Весьма красноречивым фактом была поддержка этого проекта и бывшим президентом Египта Мубараком. Совпадение?

     

    (Из открытых источников)


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