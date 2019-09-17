Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM запускает черноморский сервис
17.09.2019

CMA CGM запускает черноморский сервис

    • CMA CGM открывает новый прямой сервис Black Sea Marmara Morocco (BSMAR) между портами Черного, Мраморного и Средиземного морей.

    Как сообщили SeaNews в головном офисе линии, сервис будет работать в ротации: Одесса – Констанца – Амбарли – Алиага – Пирей – Мальта – Валенсия – Альхесирас – Касабланка – Альхесирас – Мальта – Пирей – Гебзе – Одесса.

    Первый рейс начинается 17 сентября. Длительность кругорейса составит 28 дней. На сервисе будут работать 4 судна вместимостью of 2,5 тыс. TEU.

    С учетом нового сервиса у CMA CGM на внутриевропейских и средиземноморских маршрутов работает 31 short sea сервис, на которых задействовано 61 судно и выполняется 250 судозаходов в неделю.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2019
    Finnlines меняет российское расписание
    Российский грузопоток будет обслуживаться в рамках сервиса линии между портами Испании и Северного моря
    FinnlinesБронкаМорские перевозкиРо-ро
    0
    22.03.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря сохранились […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    12.07.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27, 2019
    На 27 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря прибавили […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    06.05.2019
    Р.Сааде избран председателем правления CEVA
    Председателем совета директоров CEVA Logistics избран Родольф Сааде, CEO и председатель правления CMA CGM. Вице-председателем совета директоров CEVA […]
    CEVA LogisticsCMA CGMНазначения
    0
    02.04.2019
    Назначен новый CEO Containerships
    CMA CGM Group объявил об объединении Containerships и MacAndrews под единый бренд Containerships. Новым CEO Containerships назначен Клод […]
    CMA CGMContainershipsНазначенияСлияния и поглощения
    0
    23.08.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 33, 2019
    На 33 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    26.03.2019
    Забункеровали биотопливом
    Контейнеровоз CMA CGM
    CMA CGMБункеровкаКонтейнеровозыРоттердам
    0
    16.01.2019
    Ферма в контейнере
    CMA CGM принял решение поддержать проект компании Agricool по использованию контейнеров в сельском хозяйстве в городских условиях. Agricool, […]
    CMA CGMИнновацииТехнологии
    0
    06.03.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9, 2019
    На 9 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания на большинстве направлений […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное море
    0
    06.05.2019
    Обновленные сервисы CMA CGM
    Через Владивосток и Восточный
    CMA CGMВладивостокВосточныйДальний Восток
    0
    29.01.2019
    Назначение в CMA CGM
    Назначена исполнительный вице-президент по активам
    CMA CGMЖенщина на бортуНазначенияТоп-менеджмент
    0
    07.08.2019
    Транзитный сервис Азия – Европа через Россию
    Запустили Maersk и «Модуль» через терминалы Global Ports
    Global PortsMaerskКонтейнерные перевозкиМодуль
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.09.2019 CMA CGM запускает черноморский сервис
    17.09.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    17.09.2019 Контейнерооборот Гонконга
    17.09.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    16.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2019
    13.09.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД