CMA CGM запускает черноморский сервис

CMA CGM открывает новый прямой сервис Black Sea Marmara Morocco (BSMAR) между портами Черного, Мраморного и Средиземного морей.

Как сообщили SeaNews в головном офисе линии, сервис будет работать в ротации: Одесса – Констанца – Амбарли – Алиага – Пирей – Мальта – Валенсия – Альхесирас – Касабланка – Альхесирас – Мальта – Пирей – Гебзе – Одесса.

Первый рейс начинается 17 сентября. Длительность кругорейса составит 28 дней. На сервисе будут работать 4 судна вместимостью of 2,5 тыс. TEU.

С учетом нового сервиса у CMA CGM на внутриевропейских и средиземноморских маршрутов работает 31 short sea сервис, на которых задействовано 61 судно и выполняется 250 судозаходов в неделю.