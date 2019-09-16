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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
16.09.2019

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-июль 2019 года составил 143,4 млрд евро. Это на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 3,4% и составили 51 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза, напротив, снизился – на 3,6% до 92,4 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам отчетного периода этого года Россия продолжает занимать четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия на третьей строчке после Китая и США.


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