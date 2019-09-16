В Петербурге закрывали дамбу

15 сентября в 16.57 затворы Комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге были закрыты из-за усиления ветра и неблагоприятного прогноза о возможном подъеме уровня воды до опасных значений (+150… +160 см). Акватория Невской губы была временно изолирована от Финского залива.

На данный момент, сообщили SeaNews в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу, ситуация стабилизировалась. По данным на 00.30 16 сентября, уровень воды по гидропосту «Горный институт» составлял +119 см.

В 00:38 затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений были полностью открыты.