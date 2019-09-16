«Ультрамар» взял кредит на проект в Усть-Луге

Сбербанк открывает ООО «Ультрамар» кредитную линию на строительство промышленно-логистического комплекса в Усть-Луге. Общая стоимость проекта составит 300 млн долларов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году, сообщили SeaNews в Сбербанке.

Напомним, на первом этапе, завершить который планируется в середине 2020 года, должны быть созданы мощности по перевалке 5 млн тонн грузов в год, на втором этапе – к 2022 году – перевалка грузов должна увеличиться до 12 млн тонн в год.

«Надеемся, что терминал создаст новые условия роста промышленности региона и значительно увеличит экспортный потенциал страны», – отметил генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич.