Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Ультрамар» взял кредит на проект в Усть-Луге
16.09.2019

«Ультрамар» взял кредит на проект в Усть-Луге

    • Сбербанк открывает ООО «Ультрамар» кредитную линию на строительство промышленно-логистического комплекса в Усть-Луге. Общая стоимость проекта составит 300 млн долларов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году, сообщили SeaNews в Сбербанке.

    Напомним, на первом этапе, завершить который планируется в середине 2020 года, должны быть созданы мощности по перевалке 5 млн тонн грузов в год, на втором этапе – к 2022 году – перевалка грузов должна увеличиться до 12 млн тонн в год.

     «Надеемся, что терминал создаст новые условия роста промышленности региона и значительно увеличит экспортный потенциал страны», – отметил генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2019
    Posco Daewoo купила украинский зерновой терминал
    Корейская сталелитейная компания Posco Daewoo купила экспортный зерновой терминал в Николаеве (Украина). Таким образом, корпорация стала первой корейской […]
    ЗерноСделкаТерминалУкраина
    0
    06.05.2019
    Этажерка для контейнеров в действии
    SeaNews уже писал, что DP World создал с группой SMS совместное предприятие, которое займется внедрением на Терминале 4 […]
    DP WorldИнновацииКонтейнерыТерминал
    0
    30.07.2019
    Терминал по перевалке минеральных удобрений построят в Ленобласти
    Компания «Ультрамар» построит в Кингисеппском районе современный высокотехнологичный логистический хаб для перевалки минеральных удобрений отечественных производителей, сообщает пресс-служба […]
    ИнвестицииЛенинградская областьТерминалУдобрения
    0
    24.04.2019
    Президент запустил первый среднетоннажный СПГ-проект
    «Криогаз-Высоцк», совместное предприятие «Новатэка» с «Газпромбанком», начал промышленную эксплуатацию производства сжиженного природного газа. Старт первой отгрузке продукции дал […]
    ВысоцкНефтегазНОВАТЭКСПГ
    0
    08.05.2019
    «Совкомфлот» получил кредит в 297 млн доллларов
    «Совкомфлот» заключил кредитное соглашение на сумму 297 млн долларов США сроком до 10 лет с тремя международными банками […]
    ShellБанкиГазовозкредит
    0
    09.09.2019
    Корейцы построят морской терминал в Приморье
    В Приморье готовится к реализации крупный логистический проект в партнерстве с Южной Кореей. В Хасанском районе компании «Беркут» […]
    Дальний ВостокЗерноИностранные инвестицииКонтейнерный терминал
    0
    06.06.2019
    Новые терминалы в Высоцке
    На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашения с инвесторами новых терминальных мощностей в […]
    Александр ДрозденкоВысоцкЗерноИнвестпроект
    0
    29.01.2019
    Второй угольный терминал в Высоцке
    По информации правительства Ленинградской области, «ЛУКойл» заявил о заинтересованности в строительстве сухогрузного терминала по перевалке кокса, угля и […]
    ВысоцкЛенинградская областьЛУКойлРПК-Высоцк-Лукойл-II
    0
    18.03.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Экспорт минеральных азотных удобрений за январь 2019 года составил 996,9 тыс. тонн. Это выше уровня января прошлого года […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    14.02.2019
    Комплекс под удобрения за 16 млрд
    Построят рядом с Усть-Лугой
    ИнвестициикомплексЛенинградская областьСоглашение
    0
    06.03.2019
    В Мурманской области построят ветропарк
    В Мурманской области построят ветропарк. Строительство профинансирует ПАО «Сбербанк». Соотвествующий кредитный договор подписан между Сбербанком и ООО «Энел […]
    кредитМурманскСбербанкТехнологии
    0
    14.06.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Российский экспорт минеральных азотных удобрений в январе-апреле 2019 года составил порядка 4,4 млн тонн. Это на 1,4% больше […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2019
    13.09.2019 Безработные контейнеровозы
    12.09.2019 CMA CGM назначил зама главного финансиста
    12.09.2019 Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Петербург
    10.09.2019 Новая площадка для порожняка на ПКТ
    10.09.2019 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД