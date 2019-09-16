Новый контейнерный поезд через Калининград

ПАО «ТрансКонтейнер» организовало отправку контейнерного поезда из китайского города Янтай в Европу через Калининградскую область. Его путь прошел по территории Монголии, России, Латвии, Литвы назначением в Польшу и Германию.

Как сообщили SeaNews в «ТраснКонтейнере», поезд с 82 TEU, гружеными товарами народного потребления отправился 31 августа по маршруту Янтай – Замын-Ууд – Наушки – Советск – Мамоново – Гамбург. На территорию Польши контейнеры были переданы 15 сентября. До конечного потребителя грузы должны дойти 17 сентября. Для перевозки использовались собственные контейнеры и платформы «ТрансКонтейнера».

«Хочу отметить оперативность передачи поезда в Польшу на станции Мамоново. Мы убедились в перспективности транзитного направления через Калининградскую область, который, в случае его экономической эффективности, необходимо активно развивать и использовать», – оценил итоги первой отправки генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев.

В дальнейшем отправка грузов по маршруту Янтай – Замын-Ууд – Наушки – Советск – Мамоново – Гамбург планируется на регулярной основе.