Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый контейнерный поезд через Калининград
16.09.2019

Новый контейнерный поезд через Калининград

    • ПАО «ТрансКонтейнер» организовало отправку контейнерного поезда из китайского города Янтай в Европу через Калининградскую область. Его путь прошел по территории Монголии, России, Латвии, Литвы назначением в Польшу и Германию. 

    Как сообщили SeaNews в «ТраснКонтейнере», поезд с 82 TEU, гружеными товарами народного потребления отправился 31 августа по маршруту Янтай – Замын-Ууд – Наушки – Советск – Мамоново – Гамбург. На территорию Польши контейнеры были переданы 15 сентября. До конечного потребителя грузы должны дойти 17 сентября. Для перевозки использовались собственные контейнеры и платформы «ТрансКонтейнера».

    «Хочу отметить оперативность передачи поезда в Польшу на станции Мамоново. Мы убедились в перспективности транзитного направления через Калининградскую область, который, в случае его экономической эффективности, необходимо активно развивать и использовать», – оценил итоги первой отправки генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев.

    В дальнейшем отправка грузов по маршруту Янтай – Замын-Ууд – Наушки – Советск – Мамоново – Гамбург планируется на регулярной основе.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2019
    Кому принадлежит рынок производства контейнеров
    95% мирового рынка по производству контейнеров занимает Китай. Об этом сообщил заместитель директора филиала ООО «Российский морской регистр […]
    КитайКонтейнерыРоссийский морской регистр судоходства
    0
    26.08.2019
    Контейнерный поезд из Хабаровского края в Китай
    FESCO запускает регулярный контейнерный поезд из Хабаровского края в Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР) через пограничный переход Гродеково / […]
    FESCO Дальний ВостокКитайКонтейнерный поезд
    0
    11.04.2019
    Контейнерный поезд Люксембург – Чэнду
    АО «ОТЛК ЕРА» запустило новый контейнерный поезд Люксембург – Чэнду. Как сообщили SeaNews в компании, первый состав вышел […]
    Ж/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд
    0
    16.07.2019
    Первый китайский ледокол
    Китайцы показали свой новый только что построенный ледокол «Xuelong 2». Хотя грамотнее, наверно, будет назвать его ледокольным судном. […]
    2019ВидеоКитайЛедоколы
    0
    04.09.2019
    «Агроэкспрессы» в Китай
    Запустит «РЖД Логистика» совместно с партнерами
    АгропромЖелезная дорогаКитайКонтейнерный поезд
    0
    28.05.2019
    Запущен сервис Дунгуань – Ворсино
    АО «РЖД Логистика» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge запустило регулярные железнодорожные отправки по маршруту Дунгуань […]
    ВорсиноЖ/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозки
    0
    19.06.2019
    Новый контейнерный поезд из Сибири в Китай
    Запускает FESCO через переход Гродеково/Cуйфэньхэ
    FESCO ГродековоКитайКонтейнерный поезд
    0
    10.06.2019
    Магазин на диване, или
    Что раскроет потенциал транзитного коридора Азия – Россия – Европа
    ЕвропаКитайОнлайн-сервисПетербургский международный экономический форум
    0
    22.04.2019
    Китайские дотации перетянули грузы
    На Достык и Хоргос
    ГосподдержкаКитайконтейнерный транзитПогранпереходы
    0
    24.05.2019
    Новый контейнерный поезд на Красноярск
    Из Московской области
    Rail Cargo LogisticsКонтейнерный поездКрасноярск
    0
    22.07.2019
    «ТрансКонтейнер» и Maersk запустили контейнерный поезд
    ПАО «ТрансКонтейнер» и Maersk запустили пилотный контейнерный поезд между китайским Далянем и станцией Воротынск в Калужской области Первый […]
    MaerskКитайКонтейнерный поездТрансКонтейнер
    0
    16.04.2019
    Предпочтение коридору через Украину и Словакию
    ПАО «ТрансКонтейнер», АО «Железнодорожное общество «Карго Словакия» и АО «Метранс» заключили меморандум о сотрудничестве в области контейнерных перевозок. Документ […]
    Ж/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозкиМеждународный транспортный коридор
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    12.09.2019 Назначение в ФТС
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2019
    13.09.2019 Безработные контейнеровозы
    12.09.2019 CMA CGM назначил зама главного финансиста
    12.09.2019 Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Петербург
    10.09.2019 Новая площадка для порожняка на ПКТ
    10.09.2019 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД