Когда придет китайский дядя

С полей всевозможных форумов в последнее время часто приходят новости о том, китайские и корейские инвесторы намерены строить терминалы по перевалке зерна на Дальнем Востоке. Только из недавних вестей – на Приморский край положили глаз корейцы – Hyundai Engineering and Construction, свой интерес в Хабаровском крае проявили китайцы: они не только будут перевалить зерно и агропродукцию, но и выращивать ее на нашей территории. Чего можно ждать от такой экспансии иностранных инвесторов, мы спросили у руководителя службы маркетинга ООО УК «Содружество» Алексея Федянина.

«Проблема, которая на первый взгляд является основной для дальневосточных терминалов, пищевых, зерновых, неважно, китайских, корейских или наших, – это грузовая база, – сказал А.Федянин. – Финансовая эффективность для возврата инвестиций – терминал должен перевалить не один миллион тонн. Этого объема на Дальнем Востоке нет. Да, там выращивается соя, которую у нас потребляют китайцы, 1 млн тонн в год сейчас экспортируют по железной дороге. Возможно, что-то можно вывезти из Сибири, зерно, но там его не так много».

Он отметил, что иностранные инвесторы занимаются проработкой вопроса об аренде дальневосточных земель. «Они в разы могут тогда увеличить производство сои, но тоже есть сомнения. Площадей не на всех хватит: Дальний Восток большой, но не все земли пригодны для сельхозобращения, и это стоит довольно больших инвестиций. Поэтому я к этому отношусь скептически. Пока это планы, планы, планы».