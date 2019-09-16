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Когда придет китайский дядя
16.09.2019

Когда придет китайский дядя

    • С полей всевозможных форумов в последнее время часто приходят новости о том, китайские и корейские инвесторы намерены строить терминалы по перевалке зерна на Дальнем Востоке. Только из недавних вестей – на Приморский край положили глаз корейцы – Hyundai Engineering and Construction, свой интерес в Хабаровском крае проявили китайцы: они не только будут перевалить зерно и агропродукцию, но и выращивать ее на нашей территории. Чего можно ждать от такой экспансии иностранных инвесторов, мы спросили у руководителя службы маркетинга ООО УК «Содружество» Алексея Федянина.

    «Проблема, которая на первый взгляд является основной для дальневосточных терминалов, пищевых, зерновых, неважно, китайских, корейских или наших, – это грузовая база, – сказал А.Федянин. – Финансовая эффективность для возврата инвестиций – терминал должен перевалить не один миллион тонн. Этого объема на Дальнем Востоке нет. Да, там выращивается соя, которую у нас потребляют китайцы, 1 млн тонн в год сейчас экспортируют по железной дороге. Возможно, что-то можно вывезти из Сибири, зерно, но там его не так много».

    Он отметил, что иностранные инвесторы занимаются проработкой вопроса об аренде дальневосточных земель. «Они в разы могут тогда увеличить производство сои, но тоже есть сомнения. Площадей не на всех хватит: Дальний Восток большой, но не все земли пригодны для сельхозобращения, и это стоит довольно больших инвестиций. Поэтому я к этому отношусь скептически. Пока это планы, планы, планы».

     


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