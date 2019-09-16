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Атомный лихтеровоз «Севморпуть» прибыл в Санкт-Петербург
16.09.2019

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» прибыл в Санкт-Петербург

    • Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» прибыл в Санкт-Петербург в рамках исполнения пилотного рейса по Северному морскому пути из Петропавловска-Камчатского. Судно пришвартовалось к причалам Петролеспорта в Санкт-Петербурге 15 сентября, сообщает пресс-служба комитета Санкт-Петербурга по делам Арктки.

     «Севморпуть» транспортировал около 8 тыс. тонн контейнеризированных грузов, включая мороженную рыбопродукцию. Использование Северного морского пути позволило осуществить доставку грузов из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербургом за 18 суток.

    Первоначально основой грузопотока контейнерной линии в европейскую часть России станет рыбопродукция с Дальнего Востока, что будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности Российской Федерации. Для обратной загрузки планируется использовать российские товары и грузы, необходимые для реализации арктических проектов.

    Этот рейс станет завершением первого этапа реализации пилотного проекта, который прорабатывает Дирекция Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот», по осуществлению регулярных рейсов по Северному морскому пути в летне-осеннюю навигацию. По итогам пилотных сезонных рейсов в 2019 году может быть рассмотрен вопрос о создании регулярной действующей каботажной контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом Российской Федерации.


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