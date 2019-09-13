Зерно может уйти из Новороссийска в Калининград

В экспорте продукции АПК, в частности, зерна, Калининград может поконкурировать с портами юга. Об этом заявил руководитель службы маркетинга ООО УК «Содружество» Алексей Федянин, выступая на 12-м международном форуме «Транспортный потенциал».

«В 2018 году экспорт зерна составил более 50 млн тонн, его львиная доля была перевалена через порты Азово-Черноморского бассейна, через порты юга, – отметил А.Федянин. – По сути, практически весь зерновой экспорт идет через один транспортный коридор».

«Если посмотреть аналогичную карту по минеральным удобрениям, то половина всего экспорта переваливается через порты Ленинградской области, определенную долю занимает Прибалтика. По прогнозам профильных министерств, например, Минпромторга, Минсельхоза, производство как зерна, так и удобрений будет год за годом расти, соответственно, будет расти и экспорт, – продолжил он. – В связи с этим мы рискуем уже сейчас столкнуться с той ситуацией, что нас в стране будут серьезные проблемы с обработкой этого экспорта».

А.Федянин напомнил ситуацию 2017-2018 сельскохозяйственного года, когда был поставлен рекорд по производству зерна. «Вагоны, которые вывозят в порт, конкретно в Новороссийск, стояли в очереди от одной недели, а то и более. Соответственно, они использовались как и зернохранилища. Это было затратно и экспортерам, и перевозчикам».

В настоящее время, считает он, необходимо диверсифицировать направления грузопотоков и создавать точки роста экспорта. «Одна из таких точек экспорта – Калининград. Если смотреть на экспорт с точки зрения зерна, то РФ можно разделить на некие группы – эти группы различаются своим расположением: либо к портам юга, либо к портам Балтики, Прибалтики и Калининграда. На первый взгляд кажется, что это связано с географией, но на самом деле это связано с экономикой, а именно с жд тарифами перевозки груза от производителя. Если к этим расчетам приложить еще и стоимость перевалки в разных портах… Мы знаем, что в Новороссийске перевалка сейчас стоит от 20 долларов за тонну, а в Калининграде она стоит в среднем в два раза дешевле. Плюс Новороссийск все больше и больше сейчас становится неким клубным активом, клубной инфраструктурой, не у всех есть доступ к перевалке именно в этом порту. Если к жд тарифам прибавить стоимость перевалки, мы получаем два условных кластера: зеленым обозначены те, из которых экономически выгодно экспортировать грузы через порты юга, синим – через Калининград. Если посчитать стоимость фрахта – из Калининграда в некоторых случаях также дешевле. Особенно это касается регионов Южной Америки, куда Россия постепенно заходит со своим зерном, Центральной Америки, Мексики, некоторых стран Африки».

«Если сравнивать эти три составляющие, то Калининград более конкурентоспособен, чем порты юга России», – резюмировал А.Федянин.