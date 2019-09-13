Военные не загрузят Севморпуть

Перед Министерством обороны РФ не стоит задача нарастить грузопотоки по Северному морскому пути. Об этом заявил директор по логистике ООО «Оборологистика» Андрей Кривоносов в ходе 12-го международного форума «Транспортный потенциал».

«Это связано с тем, что мы выполняем перевозки с учетом реальных потребностей Вооруженных Сил для обеспечения боевых задач и повседневной жизнедеятельности воинских частей, которые дислоцируются на территории Арктической зоны», – сказал А.Кривоносов.

«Несмотря на это, мы подтверждаем, что использование Северного морского пути позволяет сэкономить и удешевить перевозку в разы», – отметил он.

По информации А.Кривоносова, «Оборонлогистика» в этом году совершила 11 рейсов в Арктика и доставила 25 тыс. тонн воинских грузов, в плане на этот год – 30 тыс. тонн.