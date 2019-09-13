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Дело в китайцах
13.09.2019

Дело в китайцах

    • Недавно SeaNews писал о тестовых перевозках компании «Д-транс» из Китая в Турцию по процедуре МДП. Почему такие перевозки проводятся до сих пор в тестовом режиме, если они успешно себя зарекомендовали – этот вопрос SeaNews задал главе постоянного представительства IRU в Евразии Дмитрию Чельцову в ходе 12-го международного форума «Транспортный потенциал». Оказывается, дело в китайцах.

    «Дело в том, в настоящее время в Китайской Народной Республике существует ряд регулирующих документов, которые коренным образом отличаются от документов в Европе и других стран, – объяснил Д.Чельцов. – В связи с этим такие перевозки назывались тестовыми. Кроме того, в ходе этих перевозок рассматривались и условия функционирования национальной китайской навигационной системы, а также требования, которые предъявляются к транспортным средствам и к операторам, которые пользуются системами дистанционной оплаты картами на территории Китайской Народной Республики. Там есть нюансы».

    Д.Чельцов отметил, что китайские перевозчики внимательно следят за развитием ситуации и готовятся к началу масштабных операций по организации международных автомобильных перевозок с использованием процедуры МДП. «В настоящее время открыто более тысячи внутренних таможен, это произошло в связи с присоединением Китая к МДП, а также в том числе и в рамках двустороннего договора с Российской Федерацией, которое предусматривает снятие каких-либо ограничений по движению автотранспортных средств по территории обоих государств».

    «Работа проводится не так быстро, как хотелось бы бизнес-сообществу, но китайская сторона готова к сотрудничеству и всегда взаимодействует с Россией в этом вопросе», – резюмировал Д.Чельцов.


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