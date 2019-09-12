Назначен замруководителя Росавиации

Распоряжением правительства РФ от 11 сентября 2019 года №2024-р заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта назначен Дмитрий Ядров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, с 2018 года Д.Ядров занимал пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике в Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). С 2010 года работал в ГК по ОрВД на различных должностях – от диспетчера воздушного движения до помощника директора.

Д.Ядров входит в экспертную группу по внедрению автоматизированной системы организации воздушного движения Московского укрупненного центра при Росавиации. Также он является членом проектного офиса по разработке Стратегии развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года при рабочей группе по развитию аэронавигационной системы при правительственной комиссии по транспорту.