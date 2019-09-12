«Модуль» привез реконструкторов к месту сражения

«Модуль» выиграл аукцион Государственного Музея-заповедника «Царское Село» на оказание комплекса транспортно-логистических услуг для организации военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение» в городе Гусев Калининградской области.

Фестиваль «Гумбиненнское сражение», которое проводится с 2013 года при содействии Российского военно-исторического общества, правительства Калининградской области, администрации Гусева, государственного музея-заповедника «Царское село» и АНО «Фестивальная дирекция», – одно из четырех крупнейших в России мероприятий военно-исторической реконструкции наряду с Крымским фестивалем, московским фестивалем «Времена и Эпохи» и знаменитым «Днем Бородина» в Можайском районе. В этом году отмечали 105-летие победы Русской императорской армии над австро-германцами в Гумбинненском сражении, что отразилось на масштабах проведения мероприятия.

В реконструкции сражения 8 сентября было задействовано 300 реконструкторов из Калининграда, Новосибирска, Уфы, Тольятти, Саратова, Москвы, Польши, Чехии и Белоруссии – и использовано 20 тысяч патронов, а еще пушки, винтовки и пиротехника. Были задействованы пехота, артиллерия и кавалерия, а также новый род войск – бронеавтомобили. Исторический антураж фестиваля дополняли декорации различных строений. Для комфортного размещения 20 тысяч зрителей были развернуты палаточные городки.

Задача «Модуля» заключалась в доставке реквизита по маршруту Санкт-Петербург – Гусев – Санкт-Петербург, в том числе грузов 1 класса опасности (имитаторы светошумового оформления), включая погрузо-разгрузочные работы, крепление груза, автоперевозку (в том числе с использованием паромной переправы Балтийск – Усть-Луга) и авиаперевозки, подготовку документов для таможенной идентификации грузов.

Кроме того, «Модуль» выступил оператором услуг по пассажирским перевозкам для доставки участников мероприятия – для нескольких сотен человек были арендованы пассажирские автобусы и самолет.