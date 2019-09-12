Автоимпорт и автоэкспорт

За январь-июль этого года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, по данным ФТС РФ, по итогам отчетного периода легковых автомобилей импортировали на 5,4% больше – до 171,2 тыс. единиц. Грузовых автомобилей ввезли на 23,7% больше, чем годом ранее, их количество составило 16,2 тыс. единиц.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 12,8% до 4,5 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму порядка 1,2 млрд долларов – это на 1,4% больше показателя 7 месяцев 2018 года.

В июле импорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 14,6% (+1,1% к июню 2019 года), составив 27,5 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт легкового транспорта в июле составил 724,1 млн долларов (+21,1% к июлю 2018 года и +9,9% к июню 2019 года).

Импорт грузовых автомобилей по итогам июля этого года составил 2,5 тыс. единиц – это на 3,8% меньше июля прошлого года и на 10,7% ниже уровня июня текущего года. В стоимостном выражении импорт грузового транспорта в июле составил 147,6 млн долларов (-5,6% к июлю 2018 года и -26,5% к июню 2019 года).

Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 7 месяцев текущего года составил 64,5 тыс. единиц – это на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в январе-июле 2019 года в физическом выражении вырос на 2,8% – до 7,3 тыс. единиц.

В стоимостном выражении за 7 месяцев этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 917,4 млн долларов, что на 31,3% больше аналогичного уровня прошлого года.

Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 20,9%, до 188,7 млн долларов.

В июле российский экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 42,9% (+1% к июню 2019 года), составив 10 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в июле составил 154,2 млн долларов (+59,1% к июлю 2018 года и +4,1% к июню 2019 года).

Экспорт российских грузовых автомобилей по итогам июля этого года составил 1,1 тыс. единиц, что аналогично показателю июля прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем вывоз грузовых авто увеличился на 10%. В стоимостном выражении июльский экспорт грузового транспорта увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года, составив 33,5 млн долларов (+22,7% к июню 2019 года).