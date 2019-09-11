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Заключительный 21-тысячник COSCO получил имя
11.09.2019

Заключительный 21-тысячник COSCO получил имя

    • На китайской верфи Jiangnan Shanghai Changxing прошла церемония имянаречения судна, завершающего серию из шести 21-тысячников COSCO Shipping Lines. Мегаконтейнеровоз получил название «COSCO Shipping Planet».

    Длина судна составляет 400 м, ширина – 58,6 м, вместимость – 21 237 TEU.

    Совместно с контейнеровозом «COSCO Shipping Solar», который был сдан в эксплуатацию в апреле этого года, «COSCO Shipping Planet» будет задействован на сервисе MEX на маршруте Дальний Восток – Ближний Восток.

    Рыночная стоимость «COSCO Shipping Planet» составляет 157,2 млн долларов, сообщает World Maritime News со ссылкой на VesselsValue.


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