Заключительный 21-тысячник COSCO получил имя

На китайской верфи Jiangnan Shanghai Changxing прошла церемония имянаречения судна, завершающего серию из шести 21-тысячников COSCO Shipping Lines. Мегаконтейнеровоз получил название «COSCO Shipping Planet».

Длина судна составляет 400 м, ширина – 58,6 м, вместимость – 21 237 TEU.

Совместно с контейнеровозом «COSCO Shipping Solar», который был сдан в эксплуатацию в апреле этого года, «COSCO Shipping Planet» будет задействован на сервисе MEX на маршруте Дальний Восток – Ближний Восток.

Рыночная стоимость «COSCO Shipping Planet» составляет 157,2 млн долларов, сообщает World Maritime News со ссылкой на VesselsValue.